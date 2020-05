Autojätit tuskailevat koronakriisissä: Nissanilta odotetaan jättivähennyksiä, Ranskalta ehtoja Renault'n miljardituelle

Japanilainen autovalmistaja Nissan harkitsee 20 000 työpaikan vähennystä maailmanlaajuisesti, kertoo japanilainen uutistoimisto Kyodo. Kyseessä olisi 15 prosentin vähennys yhtiön koko työvoimasta.

Kyodon mukaan työvoiman vähennyksiä suunnitellaan Euroopassa ja joillakin kehittyvillä markkinoilla. Uutistoimiston mukaan asiasta odotetaan lisätietoa ensi torstaina, jolloin Nissan kertoo viime vuoden tilikautensa päätöksestä.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi yhtiö on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja sen myynti on romahtanut. Yhtiö on ollut ongelmissa jo aiemmin. Viime kesänä se julkisti irtisanovansa 12 500 työntekijää osana suurta uudelleenjärjestelyä. Tuolloin syynä oli katastrofaalinen tuloskehitys. Yhtiö kertoi viime vuoden toisen vuosineljänneksen tuloksen romahtaneen lähes 95 prosentilla.

Ranska vaatii tuotantoa kotimaahan

Myös Nissanin kanssa strategista yhteistyötä tekevä ranskalainen Renault on kärsinyt vakavasti koronakriisistä. Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire sanoi Europe 1 -radiokanavan haastattelussa, että Renault voi kadota tyystin. Hän kuitenkin sanoo uskovansa, että yhtiö voi toipua ja toipuu.

Ranskan valtio on Renault'n suurin yksittäinen omistaja 15 prosentin omistusosuudella. Le Mairen mukaan Renault tarvitsee kuitenkin strategian selviytyäkseen.

– Omistajana uskomme, että Renault'lle oikea strategia on kehittyä yhdeksi teknologisesti kehittyneimmistä valmistajista maailmassa, sähköautojen eturintamaan, Le Maire sanoi radiokanavalle.

Ranska on lupautunut viidenmiljardin euron lainan takaajaksi. Le Maire kuitenkin sanoi, ettei itse lainaa ole vielä lopullisesti hyväksytty. Ranska on vaatinut lainan vastineeksi Renault'lta toimenpiteitä, joihin kuuluu sen teknologisesti kehittyneimpien toimintojen sijoittaminen Ranskaan.

Myös Renault oli vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä. Europe 1:n mukaan viime vuosi oli yhtiölle ensimmäinen tappiollinen vuosikymmeneen.