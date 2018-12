Autojen vähentäminen kaupungeista on välttämätöntä, mutta riittävän hyvä vaihtoehto omalle autolle puuttuu vielä

Tulevaisuuden kaupungeissa täytyy olla vähemmän autoja kuin nykyisissä.

Tästä olivat yhtä mieltä niin strategiapäällikkö Rajil Kapoor ajoneuvojen yhteiskäyttöyritys Lyftistä kuin Volvo Car Mobilityn toimitusjohtaja Bodil Erikssonkin yritystapahtuma Slushissa tiistaina.

– Kaupunkimme on rakennettu ajoneuvojen ympärille. Siitä on ollut isoja hyötyjä, mutta myös huonoja puolia, kuten liikenneruuhkat ja päästöt. Emme voi rakentaa aina vain lisää teitä, sanoi Kapoor.

Hänen mukaansa nykyinen omistusautoilu ei riitä vastaamaan ihmisten liikkumisen tarpeisiin.

– Amerikassa oma auto on käytössä 4 prosenttia ajasta. 96 prosenttia ajasta se vain seisoo käyttämättömänä. Auto on kuitenkin Yhdysvalloissa toiseksi suurin kuluerä asumisen jälkeen eli siihen menee enemmän rahaa kuin ruokaan.

– Musiikin käyttö on jo muuttunut omistamisesta pääsyyn, samoin videoviihteen. Uskomme, että myös autojen käyttö menee samaan suuntaan.

Samaa mieltä oli Volvo Car Mobilityn toimitusjohtaja Bodil Eriksson.

– Minusta asian ydin on kuitenkin se, että ihmisillä ei vieläkään ole riittävän hyviä vaihtoehtoja, jotta he luopuisivat omasta autostaan. Meidän tuottajina pitää todella ymmärtää kuluttajia ja sitä, mihin he autoa käyttävät.

– Minulle oli oikea herätys tajuta, miten iso osa nykyisistä palveluista on vain kopioitu. Ne eivät tuo mitään uutta. Paljon enemmän voidaan tarjota, hän sanoi.

Yhteiskäyttöauton pitää tuntua omalta

Uudenlaista vaihtoehtoa omalle autolle pyrkii kehittämään Volvon perustama brändi M, joka lanseeraa oman kyytisovelluksensa ensi syksynä. M:n avulla perinteinen autonvalmistaja etsii omaa jalansijaansa kehityksessä, jossa yksityisautojen kysyntä vähenee.

Erikssonin mukaan ihmiset luopuvat omasta autosta vasta, kun yhteiskäyttöauto tuntuu omalta autolta. Hän näkee yhteiskäyttöpalveluilla jopa etulyöntiaseman, jos se pystyy tarjoamaan ihmisille erilaisia autoja erilaisiin tarkoituksiin.

Rajil Kapoor sanoi, että jos palvelu haluaa aidosti olla vaihtoehto omalle autolle, sen täytyy tarjota monia vaihtoehtoja.

– Testasimme tätä: pari kuukautta sitten meillä oli Amerikassa kampanja "heivaa autosi". Koska meillä ei ollut vielä monimuotoista palvelua, panimme yhteen autonjakopalvelun Zipcarilta, polkupyörän jakamispalvelun ja tietysti oman kyydinjakopalvelumme. Ajattelimme, että mukaan ilmoittautuisi pari tuhatta ihmistä. Kampanjaan ilmoittautui viikossa 150 000 ihmistä!

Kapoorin mukaan myös julkisen liikenteen täytyy olla osa auton korvaavaa ratkaisua.

Kaupunkikuva vapautuu autoista

Lyft-palvelu näkee myös itseohjautuvat autot tärkeäksi osaksi omistusautotonta tulevaisuutta ja myös lähitulevaisuutta. Yksi syy tähän on Rajil Kapoorin mukaan turvallisuus, sillä valtaosan liikenneonnettomuuksista aiheuttaa inhimillinen virhe. Toinen syy on taloudellinen.

– Oma arvaukseni on, että ala voi laskea hintojaan yli puolella, kun itsestään ajavat ajoneuvot halpenevat.

Hän uskoo, että kun autoja ei tarvitse rakentaa kuljettajan ympärille, ne kehittyvät lentokoneiden matkustamojen suuntaan viihdykkeineen.

Bodil Eriksson näkee itsestään ajavissa autoissa myös kaupunkikuvaa parantavia mahdollisuuksia.

– Auto voi tulla luoksesi, kun tarvitset sitä, ja sen jälkeen hiljaa ja turvallisesti poistua näkyvistä. Luulen, että viimeinkin haluaisimme nähdä vähemmän autoja ja saada enemmän tilaa ympärillemme.