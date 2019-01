Azets lähes tuplaa henkilöstömääränsä Jyväskylässä

Jyväskylässä 18 henkilöä työllistävän Azetsin toiminta laajenee. Yksikkö saa 15 uutta työntekijää, jotka siirtyvät Norianin Jyväskylän toimistolta uuden työnantajan palvelukseen.

Muutos liittyy liiketoimintakauppaan, jossa Azets Insight Oy ostaa Norianin palkkapalvelu- ja matkalaskuliiketoiminnan Suomessa. Kaikkiaan Azets saa 40 uutta työntekijää Jyväskylästä ja Tallinnasta sekä liikevaihtoa lisää noin 2,2 miljoonaa euroa.

– Jyväskylän toimipiste on keskittynyt tähän saakka tuottamaan pääasiassa taloushallinnon ulkoistamispalveluita. Nyt sen toiminta laajenee palkkapalveluihin, kertoo liiketoimintajohtaja Ulla Nikkanen Azetsilta.

Yhdistyvien toimistojen henkilöstö on tarkoitus saada työskentelemään saman katon alle ensi kevään aikana ja yhteisten toimitilojen etsintä on menossa. Nykyisin Azets toimii Lutakonaukiolla ja Norian Ohjelmakaarella Ylistönmäellä.

Azets on Pohjoismaiden suurin henkilöstö-, palkka- ja taloushallinnon palveluiden sekä teknologiaratkaisuiden tarjoaja. Liiketoimintakaupan myötä sen liikevaihto nousee Suomessa 62 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä noin 700:aan.

– Suomessa henkilöstöstämme työskentelee ennestään palkka- ja HR-toiminnoissa noin 150 asiantuntijaa. Nyt heidän määränsä yhdessä Tallinnan yksikön kanssa kasvaa 190:een.

Kaikkiaan brittiläisen pääomasijoitusyhtiö HgCapitalin omistaman Azets-konsernin palveluksessa on Pohjoismaissa yli 3 000 työntekijää. Toimipisteitä on yli 80, joista Suomessa on 16.

– Meillä on asiakkaita laidasta laitaan eri toimialoilta, pk-yrityksistä isoihin pörssiyrityksiin. Asiakkaat ulkoistavat meille palveluitaan ja me vastaamme kokonaisuudessa niiden tuottamisesta, Nikkanen kuvailee liiketoimintaa.

Palkka- ja HR-palveluiden ulkoistaminen on kasvussa Suomessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

– Norianilta ostettu liiketoiminta täydentää Azetsin jo ennestään merkittävää palveluliiketoimintaa ja sen kasvua Suomessa.

Norianin toimitusjohtaja Knut Anders Opstadin mukaan yhtiö keskittyy jatkossa taloushallinnon ja kirjanpidon palveluihin Jyväskylässä ja muualla Suomessa.

Kaikkiaan Norian työllistää 800 ammattilaista seitsemässä eri maassa. Pääkonttori toimii Oslossa.

Azetsilla ja sen edeltäjillä on Keski-Suomessa pitkä historia. Yhtiö aloitti toimintansa 1970-luvulla osuuspankkiryhmän tytäryhtiönä.

Yrityskauppojen myötä omistus on muuttunut muutamaan kertaan. Aiemmin yksikkö kuului Teemuaho- ja Visma-konserneihin.

– Laajimmillaan toimintaa oli viidellä paikkakunnalla Keski-Suomessa. Nykyisin Azets palvelee asiakkaita Jyväskylän lisäksi Äänekoskella ja Viitasaarella, toimistopäällikkö Sari Kautto selvittää.

Keski-Suomen yksiköt työllistävät yhteensä 30 henkilöä. Palveluvalikoima ulottuu yritysten kirjanpidosta aina laajaan konsultointiin ja talouspäällikköpalveluihin.

– Asiakkaita on noin 350, joista valtaosa on keskisuomalaisia yrityksiä.

Sari Kautto odottaa innolla Norianin henkilöstön liittymistä työyhteisöön.

– Uskon, että saamme paljon uutta osaamista muun muassa automaatioon ja digitalisaatioon liittyen.