Saksalainen autovalmistaja BMW vetää markkinoilta yli 300 000 autoa Euroopassa. Takaisinvedon syynä on viallinen moottorinosa, joka voi sytyttää auton tuleen.

Autoja vedetään takaisin pääsääntöisesti keskisessä Euroopassa. Vajaa satatuhatta viallista mallia on Saksassa, Britanniassa niitä on noin 75 000. Ranskassa ja Italiassa autoja on kummassakin hieman yli 20 000.

Jo aiemmin BMW joutui vetämään satatuhatta autoaan markkinoilta Etelä-Koreassa vastaavan vian vuoksi. Etelä-Koreassa yli 30 viallista BMW-autoa on syttynyt vuoden aikana palamaan.

Viallisia pakokaasun kierrätysventtiilejä on useissa huhtikuun 2015 ja syyskuun 2016 välisenä aikana valmistetuissa nelisylinterisissä malleissa. Kuusisylinterisissä malleissa ongelma koskee useita malleja, jotka on valmistettu vuosien 2012 ja 2015 välillä.