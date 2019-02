Baswaren ostohanke raukesi – osake lähti rajuun laskuun

Ohjelmistoyhtiö Baswaren ostohanke on rauennut. Basware ilmoittaa, että keskustelut amerikkalaisen Tradeshift Holdings -yhtiön kanssa ovat päättyneet.

Amerikkalaisyhtiö oli joulukuussa julkistetun tarjouksen mukaan tarjoamassa Baswaresta 48 euroa osakkeelta. Uutinen kauppojen peruuntumisesta sysäsi kurssin rajuun laskuun ja kurssi oli aamupäivällä lähes 30 prosenttia pakkasella, noin 27 eurossa.

Tradeshift on äskettäin ilmoittanut Baswarelle, ettei se kykenekään edistämään tarjoustaan. Syyksi ilmoitettiin "pääomamarkkinoiden tilanne".

Baswaren hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo vakuutti hallituksen edelleen luottavan yhtiön tulevaisuuden näkymiin.

– Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja, valtavalla ja nopeasti kasvavalla markkinalla, jonka potentiaalinen arvo on 15 miljardia euroa vuosittain. Baswarella on vahva itsenäinen orgaaninen strategia, ja yhtiö on hyvässä asemassa sen johtavan markkina-aseman laajentamiseksi entisestään, Sihvo sanoi tiedotteessa.