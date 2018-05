Bensan hinta jatkaa nousuaan – ysivitosen keskihinta yli 1,5 euroa litralta

Bensan hinta on jatkanut nousuaan. Polttoaine.net-sivuston mukaan 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli koko maassa perjantaina 1,56 euroa litralta.

Hinnannousun taustalla on raakaöljyn kallistuminen sekä valuuttakurssien muutokset. Euron heikentyminen suhteessa dollariin on osaltaan nostanut bensiinin kuluttajahintoja.

Raakaöljyn hinta on ollut nousussa jo pitkään. Yhdysvaltain Iran-politiikka ja presidentti Donald Trumpin päätös irtaantua Iranin ydinsopimuksesta on herättänyt levottomuutta markkinoilla, mutta vaikutus öljyn hintaan on toistaiseksi jäänyt maltilliseksi.