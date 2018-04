Betonilakko voi pysäyttää työt monilla rakennustyömailla ja viivästyttää asuntojen luovutuksia – "Kiusallinen tilanne kaikin puolin"

Rakennusliiton torstaina alkanut lakko voi pysäyttää työt joillakin rakennustyömailla kokonaan. Lakko koskee seitsemää betoniyritystä ja niiden tytäryhtiöitä, jotka vastaavat suuresta osasta Suomen betonintuotannosta.

Työnantajajärjestö Rakennusteollisuuden mukaan lakossa olevien yritysten tuotanto vastaa reilusti yli puolta elementtien ja lähes kahta kolmannesta valmisbetonin tuotannosta.

– Näillä yrityksillä on yhteenlaskettuna hyvin iso markkinaosuus Suomessa. Se ilman muuta vaikuttaa rakennustyömaiden toimintaan niin meillä kuin muuallakin, kertoo rakennusyhtiö Skanskan viestintäpäällikkö Liisa Salmela.

Esimerkiksi Skanskan Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä on paljon työmaita, joilla lakossa olevat yritykset ovat betonintoimittajia.

– Käytännössä se tarkoittaa sitten sitä, että näinä lakkopäivinä joillakin työmailla tilanne voi olla se, että työt ovat käytännössä pysähdyksissä tämän vuoksi.

Muutto uuteen asuntoon voi viivästyä

Rakennusyhtiö YIT:n mukaan lakon vaikutukset vaihtelevat paljon riippuen työmaan vaiheesta.

– Jos työmaa on ihan siellä loppuvaiheessa, missä betonia ei hirveästi tarvita, se ei välittömästi vaikuta. Mutta jos ollaan alku- tai runkovaiheessa, niin kyllä se käytännössä pysäyttää sen työmaan, kertoi YIT:n Asuminen Suomi ja CEE -segmentin johtaja Antti Inkilä.

Inkilä sanoo, että pitkittyessään lakko voi aiheuttaa viivytyksiä hankkeiden luovutuksiin, mistä kärsivät niin kuluttaja- kuin sijoittaja-asiakkaatkin.

– Aikamoista ongelmaa voi yksittäiselle kuluttajalle tulla, jos on suunnitellut, että tiettynä päivänä pääsee muuttamaan uuteen asuntoon ja se ei sitten onnistukaan. Kiusallinen tilanne kaikin puolin. Tästä toki olemme hyvin pahoillamme.

Rakennusyhtiöt muistuttavat, että käynnissä olevan rakennusbuumin takia lakon vaikutus korostuu.

– Nythän betonitoimittajilla on rakennusalan korkeasuhdannetilanteesta johtuen hyvin pitkälti tilauskirjat täynnä ja betonitoimitukset on sovittu hyvissä ajoin ennakkoon. He eivät käytännössä pysty lisäämään kapasiteettia niin että he pystyisivät sen menetetyn ajan kuromaan kiinni, Skanskan Salmela kertoi.

Riitaa palkankorotuksista

Rakennusalan työriidan osapuolet eivät päässeet sopuun keskiviikkona, jolloin riitaa soviteltiin valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla. Osapuolet jatkoivat neuvotteluja tänään.

Rakennusteollisuuden mukaan Rakennusliitto on tähän saakka vaatinut muihin palkansaajiin verrattuna kaksinkertaisia palkankorotuksia.

– On hyvin vaikea ymmärtää, miksi kovapalkkaisille rakennusmiehille pitäisi maksaa lähes kaksi kertaa suuremmat palkankorotukset kuin muilla teollisuuden aloilla tai esimerkiksi matalamman palkkatason naisvaltaisilla aloilla, Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Tapio Kari sanoi.

Rakennusliitto taas sanoo, että työnantajat tarjoavat vain EK:n määräämää palkankorotusta. Rakennusliiton mukaan työnantajat haluavat sen hyväksyvän jälkikäteen kiky-sopimuksen heikennykset, sunnuntailisien poiston ja vuokratyön täydellisen vapauttamisen.

Jos riitaan ei löydetä sopua, lakko jatkuu perjantaina ja jälleen 23. ja 24. huhtikuuta. Lakko jatkuisi myös 3.–4. ja 7.–8. toukokuuta.