Billebeinolta ja New Balancelta yhteinen vaatemallisto – idea syntyi sulkapallopelien jälkeen saunan lauteilla

Jyväskyläläistaustainen vaateyhtiö Billebeino aloittaa yhteistyön amerikkalaissomisteisen New Balancen kanssa. New Balance x Billebeino -mallisto tulee julki tänään perjantaina .

Kyseessä on New Balancen ensimmäinen yhteistyömallisto suomalaisen yrityksen kanssa. New Balancen 90s-sarjaan pohjautuvaan mallistoon vaikutteita on haettu Hollywoodin rantabulevardeilta ja sinne kuuluvasta värimaailmasta.

– Hienoa olla yhdessä tekemässä toiselle nousevalle brändille jotain täysin uutta. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen, sillä värimaailma sopii mielestämme erinomaisesti yhteen tekstiilimalliston kanssa, sanoo myyntipäällikkö Jari Kohtamäki New Balancelta tiedotteessa.

Yritysten yhteistyö sai alkusysäyksensä saunasta. New Balancen johtoon kuuluva Julius Juslin istui sulkapallopelien jälkeen lauteille Billebeinon toimitusjohtajan Juhani Putkosen kanssa. Jo aikaisemmin yhteistyötä New Balancen ja Juslinin kanssa tehnyt Putkonen heitti löylyjen lomassa ehdotuksen yhteisestä vaatemallistosta.

– Julle syttyi ideasta heti, ja siitä se oikeastaan lähti rullaamaan. Kaikki on sujunut tosi luontevasti. Tämä on meille totta kai hemmetin iso kunnia tehdä yhteistyötä globaalistikin ison tekijän kanssa. Hyvä, että tuli heitettyä se idea ilmoille silloin saunassa, Putkonen huokaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa viestintää aikanaan opiskellut Juhani Putkonen perusti Billebeino-vaatemerkin entisen jääkiekkoammattilaisen Ville Leinon kanssa vuonna 2014. Nopeasti kasvaneen vaatemerkin taustalla olevan yhtiön liikevaihto oli toissa vuonna 1,7 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 558 000 euroa.