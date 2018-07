Bloomberg: EU määräämässä Googlelle ennätysmäisen 4,3 miljardin euron sakon

EU-komission odotetaan antavan tänään hakukoneyhtiö Googlelle ennätysmäisen sakon määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Sakko koskee tiettävästi Googlen tekemiä sopimuksia sen palveluiden asentamisesta Android-puhelimiin.

EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager järjestää kello 14 Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, jonka täsmällistä aihetta ei ole vielä kerrottu. Useiden medioiden mukaan kyse on Googlea koskevasta päätöksestä.

Bloombergin mukaan EU määrää hakukoneyhtiölle 4,3 miljardin euron sakon, mikä on selvästi tuntuvin sakko, mitä EU on tähän mennessä antanut. Rangaistus koskee Googlen tekemiä sopimuksia älypuhelinten valmistajien ja teleoperaattoreiden kanssa. Google on edellyttänyt matkapuhelinvalmistajia ottamaan Googlen selaimen ja hakukoneen puhelimiin samalla kun yhtiö on lisensioinut Googlen Play app -kauppapalvelun.

AFP kertoo, että yhtiöt olisivat muun muassa eteläkorealainen Samsung ja kiinalainen Huawei .

EU:n sääntöjen mukaan komissio voi määrätä yhtiölle sakon, joka on enimmillään kymmenen prosenttia emoyhtiön liikevaihdosta. Googlen emoyhtiön Alphabetin vuosittainen liikevaihto oli viime vuonna noin 111 miljardia dollaria (noin 95 miljardia euroa).

EU:lla on ollut vireillä kolme rinnakkaista selvitystä siitä, käyttääkö hakukonejätti väärin markkina-asemaansa. Hakukoneen yhyttäminen kaikkiin Android-puhelimiin on selvityksistä merkittävin.

Aiemmin komissio on määrännyt Googlelle 2,4 miljardin sakon siitä, että se markkinoi ostospalveluaan hakukonetulosten kärjessä.