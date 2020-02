Bloomberg: Nokia harkitsee yritysjärjestelyjä – yhtiö ei kommentoi

Vaikeuksissa oleva Nokia harkitsee yritysjärjestelyjä taloustilanteensa kohentamiseksi, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Uutistoimiston lähde haluaa pysyä nimettömänä. Nokia ei kommentoinut asiaa Bloombergille.

Lähteen mukaan harkinnassa on useita vaihtoehtoja. Nokia saattaa myydä osia yhtiöstä. Myös yrityskauppa on mahdollinen. Jopa yhdistymistä ruotsalaisen Ericssonin kanssa on väläytetty.

Nokian ja Ericssonin liitto voisi kilpailla paremmin kiinalaista Huaweita vastaan 5g-verkkomarkkinoilla. Yhdistyminen voisi kuitenkin kompastua kilpailuviranomaisiin, sillä 5g-markkinat ovat voimakkaasti keskittyneitä Huawein, Ericssonin ja Nokian ympärille.

Asiasta kertoi Suomessa ensin Kauppalehti.