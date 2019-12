Bloombergin ja Financial Timesin lähteet: USA ja Kiina päässeet sopuun kauppaneuvotteluissa

Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet alustavasti sopuun kauppaneuvotteluissa, kertovat uutistoimisto Bloombergin ja talouslehti Financial Timesin lähteet.

Lähteiden mukaan presidentti Donald Trump on allekirjoittanut niin sanotun ensimmäisen vaiheen sopimuksen. Sopimuksen myötä Yhdysvallat ei asettaisikaan sunnuntaille aikataulutettuja uusia tuontitulleja kiinalaistuotteille. Maa on myös luvannut höllentää jo olemassa olevia tulleja. Lähteiden mukaan Kiina olisi puolestaan sitoutunut ostamaan entistä enemmän yhdysvaltalaisia maataloustuotteita ja kunnostautumaan tekijänoikeuksien suojelussa. Lisäksi molemmat sitoutuisivat siihen, etteivät manipuloisi valuuttaansa, mistä etenkin Kiinaa on syytetty.

Lähteiden mukaan sopimuksen ehdoista on sovittu, mutta lakiteksti on vielä muotoilematta. Valkoinen talo ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Trump tviittasi aiemmin torstaina, että kauppasopu on lähellä syntymistä.

– Suuri sopimus Kiinan kanssa alkaa olla todella lähellä. He haluavat sitä, ja niin haluamme mekin, presidentti tviittasi ja sai optimismillaan osakekurssit nousuun.

Yhdysvallat ja Kiina kertoivat jo lokakuussa läpimurrosta kauppaneuvotteluissa, mutta sittemmin maat ovat hioneet sopimuksen yksityiskohtia. Ajoittain nokittelu on käynyt kiivaanakin, kun osapuolet ovat yrittäneet painostaa toisiaan myönnytyksiin.

Maailman kahden suurimman talousmahdin välisten neuvottelujen käänteitä on seurattu markkinoilla ja politiikassa tarkasti. Kauppasota sai alkunsa viime vuonna.

Jo yli kahden kuukauden ajan maat ovat sanoneet, että tulitauko yritetään saada aikaiseksi, mutta erimielisyyksiä on silti riittänyt. Markkinoilla lähdetiedot mahdollisesta sovusta otettiin myönteisesti vastaan. Esimerkiksi Aasian pörssit sulkivat plussalla.