Boeing maksaa miljoonakorvauksia Lion Airin turmassa kuolleiden perheille

Boeing maksaa korvauksia indonesialaisen Lion Air -lentoyhtiön turmassa viime lokakuussa kuolleiden perheille. Lentokonevalmistaja on saanut sovittua korvauksista 11 perheen kanssa, kertoo yhden asianomistajan asianajaja.

Korvaukset ovat ensimmäiset, jotka Boeing on sopinut 737 Max 8 -lentokonetyypin turmiin liittyen. Kahdessa erillisessä turmassa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Jälkimmäinen turmista tapahtui Etiopiassa maaliskuussa.

AFP:n lähteen mukaan korvauksia maksetaan ainakin 1,2 miljoonaa dollaria eli lähes 1,1 miljoonaa euroa uhria kohden.

Asianajaja Alexandra Wisnerin mukaan Wisnerin asianajotoimisto on optimistinen siitä, että se saa sovittua myös muut turmaan liittyvät kanteensa. Yhteensä toimistolla on ollut käsittelyssä 17 kannetta, jotka liittyvät Indonesiassa tapahtuneeseen turmaan. Asianajotoimisto on erikoistunut lentoliikenteeseen liittyviin tapauksiin.

Yhtiön rahasto avustaa perheitä

Indonesiassa kuoli yhteensä 189 ihmistä, kun Lion Air -yhtiön kone syöksyi maahan vain muutamia minuutteja nousun jälkeen. Myös Ethiopian Airlinesin kone putosi nousun yhteydessä.

Lentokonevalmistaja joutuu vastaamaan vielä yli sataan kanteeseen Chicagossa sijaitsevassa liittovaltion tuomioistuimessa. Kanteet liittyvät joko Indonesian tai Etiopian lentoturmiin.

Suositun 737 Max 8 -lentokonetyypin koneet asetettiin maailmanlaajuiseen lentokieltoon turmien jälkeen.

Boeing ilmoitti heinäkuussa, että yhtiö aikoo käyttää sata miljoonaa dollaria niiden yhteisöjen ja perheiden hyväksi, jotka kärsivät Max 8 -lentokoneiden turmista.

Maanantaina yhtiön taloudellisen tuen rahasto kertoi, että se käyttää 50 miljoonaa dollaria kummankin turman uhrien perheiden välittömään taloudelliseen tukemiseen.

Rahasto on luvannut maksaa jokaiselle perheelle noin 145 000 dollaria. Tämän lisäksi he voivat edelleen haastaa yhtiön erikseen oikeuteen. Rahastonhoitaja Kenneth Feinbergin mukaan perheiden ei tarvitse luopua tästä oikeudestaan saadakseen rahat.