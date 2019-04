Boeingin mukaan 737 Max -kriisi on maksanut yhtiölle jo miljardin

Lentokonevalmistaja Boeingin mukaan 737 Max -konetyypin lentokiellot ovat maksaneet yhtiölle ensimmäisen neljänneksen aikana miljardi Yhdysvaltain dollaria. Osavuosikatsauksensa keskiviikkona julkaissut yhdysvaltalaisyhtiö myös laski tulosennustettaan kuluvalle vuodelle epävarman tilanteen takia.

Yhtiön liikevoitto laski vuodentakaisesta 13,2 prosenttia 2,1 miljardiin dollariin. Liikevaihto laski kahdella prosentilla 22,92 miljardiin dollariin.

Boeingin 737 Max -konetyyppi on lentokiellossa ympäri maailman. Sen turvajärjestelmissä on epäilty olevan vikaa, sillä saman mallin kone on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa.