Bussikartelliasiassa määrättiin lähes 9 miljoonaa euroa seuraamusmaksuja, Jyväskylän Liikenne Oy:n emoyhtiölle 2,3 miljoonaa maksettavaa: ”Päätös on meille pettymys”

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi tiistaina yhteensä 8,9 miljoonan euron seuraamusmaksut bussikartelliasiassa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) linja-autoalaa koskeva tutkinta alkoi syksyllä 2011. Tammikuussa 2016 KKV teki markkinaoikeudelle esityksen yhteensä yli 30 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi linja-autoyhtiöille, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle.

Joulukuussa 2017 markkinaoikeus antoi päätöksen, jossa osapuolille määrättiin kullekin 100 000 euron seuraamusmaksu kielletystä kilpailun rajoittamisesta. KKV valitti päätöksestä KHO:hon.

Nyt KHO katsoo, että Matkahuolto, seitsemän linja-autoyhtiötä ja Linja-autoliitto päättivät vuonna 2010 sulkea uudet reittiliikennelupavuorot Matkahuollon aikataulu- ja lipunmyyntipalvelujen sekä pakettipalvelujen ulkopuolelle.

Päätöksen mukaan tarkoituksena oli estää tai ainakin vaikeuttaa uusien reittiliikenteen vuorojen pääsyä markkinoille ja säilyttää markkinat jo alalla toimivilla linja-autoyhtiöillä.

Yksi linja-autoyhtiöistä on Jyväskylän Liikenne Oy:n emoyhtiö Koiviston Auto -konserni, jolle määrättiin 2,3 miljoonan euron seuraamusmaksu. KKV:n seuraamusmaksuesitys yhtiölle oli 8,7 miljoonaa euroa.

– Päätös on meille pettymys. Uuden joukkoliikennelain tullessa voimaan vanhojen liikennelupien siirtymäajan suojan vahvuus ja matkalippujen kelpoisuus eri luvin hoidetussa liikenteessä olivat epäselviä. Päätökset Oy Matkahuolto Ab:n ja Linja-autoliiton toiminnassa piti tehdä olosuhteissa, joissa lain tulkinta oli ristiriitaista ja ohjeistusta viranomaisilta oli vaikea saada, kertaa konsernijohtaja Antti Norrlin.

Myös Matkahuolto toteaa tiedotteessaan päätökseen olleen yllätys. Yhtiö katsoo toimineensa niin lain kuin ohjeiden mukaisesti ja noudattaneensa viranomaisten ohjeita lain tulkinnasta sitä mukaa, kun niitä on yhtiölle annettu.

– Hyvää asiassa on se, että kahdeksan vuotta kestänyt viranomaisprosessi on ohi ja asia on loppuun käsitelty. Nyt voimme keskittyä tähän päivään ja tulevaan, toteaa Koiviston Auton Norrlin.

Korkeimman hallinto-oikeuden määräämät seuraamusmaksut jakautuivat seuraavasti: Matkahuolto 4,3 miljoonaa euroa, Koiviston Auto 2,3 miljoonaa euroa, Väinö Paunu 600 000 euroa, Vainion Liikenne 500 000 euroa, Savonlinja 400 000 euroa, Pohjolan Matka 300 000 euroa, Pohjolan Liikenne/VR 300 000 euroa, Länsilinjat 100 000 euroa ja Linja-autoliitto 100 000 euroa.