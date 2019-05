Caffitella muuttaa Jyväskeskuksen pikaruokaravintolan Caffitella Lunch & Deliksi

Konditoriaketju Caffitella muuttaa Jyväskeskuksessa Jyväskylässä toimivan Street Bite -pikaruokaravintolan Caffitella Lunch & Deliksi. Tilojen remontti on parhaillaan menossa ja ravintola avataan uusittuna 28.5.

– Muutamme konseptia aiempaa laajemmaksi. Jyväskeskukseen tulee myös kahvilatoiminnot. Lisäksi burgerien rinnalle tulee pasta-annoksia sekä salaatteja, yrittäjä Hannu Liiri kertoo.

Myöhemmin myös Laukaan Street Bite muutetaan uuden konseptin mukaiseksi.

Konditoria Caffitella (virallinen nimi Restella Oy) on perustettu vuonna 2008. Vaajakoskelta aloittanut kahvila-konditoriayritys on nykyisin 10 kahvilaa, kaksi pikaruokaravintolaa ja kaksi leipomoa käsittävä ketju, jolla on noin 60 työntekijää.

Restella Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 4,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,5 prosenttia. Tulos painui niukasti tappiolliseksi useiden voitollisten vuosien jälkeen.