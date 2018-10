Cajo Technologies Oulusta ja Finnos Lappeenrannasta voittivat Kasvu Openin

Cajo Technologies Oulusta ja Finnos Oy Lappeenrannasta valittiin sarjojensa parhaiksi yrityksiksi torstaina iltapäivällä Kasvu Open -karnevaaleilla Jyväskylässä. Kunniamaininnan saivat Soilfood Oy Helsingistä ja Popit Espoosta.

Finaaliin oli valikoitunut sata yritystä. Finalistien joukko puolestaan oli seuloutunut vuoden mittaan yli 804 kilpailuun kasvusuunnitelmansa lähettäneestä yrityksestä.

Tuomaristo kiinnitti tänä vuonna huomiota erityisesti liiketoimintamallin uskottavuuteen, kasvukykyyn ja markkinapotentiaaliin. Tuomaristo oli päätöksistä yksimielinen.

Cajo Technologies voitti jo toimivien yritysten sarjan. Se on vuonna 2010 perustettu kansainvälistyvä kasvuyhtiö Oulusta, jolla on hallussaan ainoana maailmassa patentoitu menetelmä väri- ja jäljitettävyysmerkintöjen tekemiseen laserilla ilman lisäaineita.

Yrityksen mukaan menetelmä mahdollistaa merkittävän lisäarvon materiaalien tuottajille ja jatkojalostajille.

– Yrityksellä on uskottavia avauksia isojen asiakkaiden kanssa. Tiimi pystyy tekemään suunnitellun kansainvälisen kasvun. Yhtiöllä on lisäksi todistettavasti toimiva teknologia ja vakuuttavaa johtamista, joka saa tiimin pääsemään tavoitteisiin, tuomariston puheenjohtaja Seppo Sneck arvioi..

Finnos valittiin parhaaksi Startup-yritysten sarjassa. Se on lappeenrantalainen vuonna 2016 perustettu yritys, joka kehittää ja valmistaa sahateollisuuteen tukkienmittausjärjestelmiä.

Se avulla asiakkaat voivat lisätä raaka-ainetehokkuutta ja parantaa tuotelaatua. Mittari läpivalaisee tukit ja tulosten perusteella optimoi sahatavaran oikeisiin tuotteisiin. Finnos oli myös viime vuonna yksi sadasta Kasvu Open finalistista.

– Finnoksella on näyttöjä siitä, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan ratkaisusta. Yritys on ottanut lentävän lähdön liiketoimintakaupallaan. Tuotteella on erinomaiset edellytykset kansainväliseen kasvuun ja uusiin liiketoimintamalleihin, tuomaristo luonnehti voittajaa.

Jo toimivien yritysten sarjan kunniamaininnan saanut Soilfood on perustettu vuonna 2015. Yritys tarjoaa teollisuuden ja maatalouden toimijoille ratkaisuja sivuvirtojen tehokkaaseen ja järkevään hyödyntämiseen.

Se valmistaa kierrätyslannoitteita, jonka lisäksi sen palvelumalli, viljelykiertolannoitusmalli, on otettu alalla hyvin vastaan.

–Yritys tekee liiketoimintaa, jolla on vaikuttavuutta maaperään ja elinympäristöön. Sillä on valtava markkinapotentiaali, vaikka ala onkin vahvasti kilpailtu. Soilfoodin resepteillä teollisuusjätteet ratkaisevat globaalin ongelman, maaperän köyhtymisen. Kiitosta sai lisäksi yrityksen vahva tieteellinen näyttö ratkaisun toimivuudesta, tuomaristo lausui.

Toinen kunniamaininta annettiin Popit Oy:lle, vuonna 2015 perustetulle espoolaiselle yritykselle, joka on kehittänyt ratkaisun lääkkeiden säännöllisen ottamisen takaamiseksi.

Ratkaisu koostuu sovelluksesta, pilvipalvelusta ja laitteesta, joka voidaan liittää mihin tahansa pilleriliuskaan. Se tunnistaa automaattisesti milloin lääke otetaan, informoiden käyttäjää siitä, jos lääke jää ottamatta.

– Sopimus merkittävän kansainvälisen yhteistyökumppanin kanssa toimii näyttönä kaupallisesta potentiaalista. Teknologia on patentoitu, tuote on myynnissä ja helposti käyttöönotettavissa eri lääkkeille. Taustalla on lisäksi erittäin kyvykäs ja määrätietoinen tiimi, tuomaristo kehui.

Voittajat valittiin torstaina kymmenen superfinalistin joukosta. Keski-Suomesta tähän viimeiseen vaiheeseen ylsi yksi yritys, FinMeas Oy Jyväskylästä.