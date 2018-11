Carlson avaa torstaina myymälän Jyväskylässä: "Teillä on hieno keskusta, olkaa siitä ylpeitä", kuopiolainen toimitusjohtaja kehuu

Torstaina Jyväskylässä myymälän avaava kauppaketju Carlson haluaa perustaa kaupunkiin edelleen myös rautakaupan.

– En uskalla sanoa, milloin meidän rautakauppamme rantautuu Jyväskylään, mutta meillä on erittäin suuri mielenkiinto perustaa rautakauppa kaupunkiin, toimitusjohtaja Kyösti Karhunen sanoo.

Hänen mukaansa Carlsonin tavaratalon tai rautakaupan perustaminen Jyväskylään on ollut erittäin lähellä pari kertaa, viimeksi viitisen vuotta sitten.

– Investointi on jäänyt aina jostakin asiasta kiinni. Välillä päätös on siirtynyt sen takia, että meille on tullut hankkeita muilla paikkakunnilla.

Karhusen mukaan sijainnin lisäksi nyt on mietittävä myös sitä, millaisiksi rautakaupat muuttuvat.

– Niiden on tarjottava jatkossa enemmän palveluja kuin nyt, Karhunen sanoo.

Hän ei tarkenna, minne Carlson haluaisi sijoittaa rautakauppansa Jyväskylässä – tai minne sitä aiemmin suunniteltiin. Vaihtoehtoja on tutkittu paljon.

– Jossakin vaiheessa kävelin Jyväskylän keskustan ja monen muun alueen läpi joka kuukausi, hän kertoo.

Torstaina yhtiö saavuttaa yhden tavoitteensa Jyväskylässä, kun se avaa kodinmyymälään Halosen myymälän yhteyteen kaupungin keskustassa. Kauppa sijoittuu Kauppakulman alakertaan, jossa Halosen myymälän miesten vaateosastoa siirrettiin.

Uusi liike on Carlsonin yhdestoista kivijalkamyymälä ja ensimmäinen Keski-Suomessa.

Uuden myymälän valikoima painottuu kodin sisustamisen tuotteisiin ja siinä erityisesti kattamiseen ja ruoanlaittoon sekä lahjatavaroihin mukaan lukien kodintekstiilit.

Liikkeen pinta-ala on reilut 500 neliötä.

– Se on konseptiltaan vastaavanlainen kodinmyymälä kuin kauppakeskus REDIin Helsingin Kalasatamaan syyskuussa avaamamme myymälä, Karhunen kertoo.

Hänen mukaansa Jyväskylässä kodintuotteiden valikoima on jopa laajempi kuin esimerkiksi ketjun tavaratalossa Mikkelissä.

Karhunen yllättää kertomalla, että verkkokauppa vauhditti kodinmyymälän perustamista.

– Perustimme vuosi sitten verkkokaupan. Huomasimme, että tällaiselle tuotevalikoimalle on kysyntää. Asiakkaiden joukosta erottuivat erityisesti jyväskyläläiset ja pääkaupunkiseudun asiakkaat. Jyväskylästä tuli myös asiakaspalautetta, jossa toivottiin myymälää kaupunkiin.

Karhusen mukaan Carlson tavoittelee Halosen myymälöiden yhteyteen noin viittä kodinmyymälää.

– Markkinoille on tullut tilaa Anttiloiden lopetettua ja kilpailijoiden supistettua valikoimiaan, hän sanoo.

Helsingissä uusi myymälä on Karhusen mukaan otettu hyvin vastaan.

– Uskon, että suomalaiset haluavat entistä enemmän sisustaa kotiaan. Kiireiset nykyihmiset haluavat myös panostaa ruoanlaittoon arjen ulkopuolella: viikonloppuisin ja lomillaan.

Hänen mukaansa kodin tuotteiden suosion kasvu näkyy muissakin Pohjoismaissa.

– Kodin tuotteita myyvät ketjut kasvavat vauhdikkaasti Ruotsissa ja Norjassa.

”Olkaa ylpeitä Jyväskylän keskustasta”

Carlsonin toimitusjohtaja Kyösti Karhunen ei liity Jyväskylän keskustan surkuttelijoiden joukkoon, vaan hän näkee siellä paljon hyvää.

– Kyllä jyväskyläläisten kannattaa olla ylpeitä kaupungin keskustasta. Täällä on hieno keskusta, Karhunen innostuu kehumaan spontaanisti, kun astumme Kävelykadulle.

Hänen mielestään Jyväskylän keskusta on toimiva kokonaisuus, jota torin vaatimattomuuskaan ei pilaa.

– Toisiaan muistuttavia kauppakeskuksia on maailma täynnä, mutta kaupunki pystyy erottautumaan keskustalla. Ne eivät ole samanlaisia missään. Harva menee vieraassa kaupungissa sivummalla olevaan kauppakeskukseen, vaan yleensä ihmiset kiinnostuvat keskustoista.

Kuopiossa asuvalla Karhusella on perspektiiviä Jyväskylään työnsä lisäksi opiskeluaikojensa perusteella.

– Asuin Jyväskylässä kolme vuotta 2000-luvun alussa. Kaksi vuotta opiskelin täällä ja yhden vuoden asuin viikonloput Jyväskylässä tyttöystävän takia. Tyttöystävä on nykyisin vaimoni, hän kertoo.

Karhunen uskoo, että keskustojen aika tulee vielä. Hän viittaa Yhdysvaltoihin, jossa jättimäisiä kaupunkien ulkopuolisia kauppakeskuksia suljetaan lähinnä verkkokaupan kasvun takia.

– Haluan uskoa Jyväskylän keskustaan. Carlson haluaa tuoda oman panoksensa keskustan voimistamiseen.