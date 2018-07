DI: Ruotsalaisyritys Saab hakee säästöjä – yli tuhat työpaikkaa uhattuna

Ruotsalainen puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab voi irtisanoa jopa yli 1 000 työntekijää, kertoo ruotsalaislehti Dagens Industri.

Lehden lähteiden mukaan yritys käy yt-neuvotteluita, joiden piirissä on yli 1 000 työntekijää ja konsulttia. Syy tähän on, että yhtiön on leikattava kustannuksiaan.

Yritys itse on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Saab kertoi alkuvuodesta perustavansa teknologiakeskuksen Tampereelle.

Suomessa asiasta uutisoi ensin Kauppalehti.