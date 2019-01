Danske Bank: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna Pohjoismaiden hitaimmaksi

Danske Bank ennustaa Pohjoismaiden talouskasvun jatkuvan seuraavat vuodet, mutta aiempaa hitaampaa tahtia. Suomeen pankki ennustaa tälle vuodelle 1,7 prosentin kasvua. Ensi vuonna tahti hiipuu 1,5 prosenttiin, mikä on Pohjoismaiden heikoin lukema.

Tämän vuoden jumbosijaa pitää Dansken ennusteessa Ruotsi, joka yltää vain 1,4 prosentin kasvuun. Ensi vuonna Ruotsin talous parantaa vauhtiaan 1,9 prosenttiin. Norjassa kasvu pysyy tänä ja ensi vuonna vahvana, 2,4 ja 2,6 prosentissa. Tanskassa on luvassa tänä vuonna 2 prosentin kasvua, ensi vuonna 1,6 prosenttia.

Pohjoismaiden taloudet ovat viennistä riippuvaisia, joten maailmantalouden heikkeneminen tuntuu niissä selvästi. Vaikutukset tuntuvat eri maissa eri tavoin. Suomella on omat vahvuutensa, kun maailmalta tulee huonoja uutisia.

– Suomi on muihin Pohjoismaihin verrattuna vakaa, koska talouteen ei ole muodostunut esimerkiksi kuplaa kiinteistöihin. Kuluttajien velkataso on selvästi muita Pohjoismaita matalampi ja yrityksetkin ovat velkaantuneet maltillisesti, sanoo Dansken Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.

Suomen näkymiä piristää hyvä työllisyyskehitys, vaikka Suomen työllisyysaste jääkin yhä heikommaksi kuin muissa Pohjoismaissa. Muissa Pohjoismaissa työllisyysaste on vähintään 75 prosenttia, kun Suomessa vasta joulun alla juhlittiin pitkän pinnistelyn vaatinutta nousua 72 prosenttiin.

Norjan ja erityisesti Ruotsin taloutta rasittaa asuntomarkkinoiden lasku. Danske ennakoi, että asuntojen hinnat laskevat Ruotsissa tänä vuonna 5–10 prosenttia. Myös asuntoinvestoinnit laskevat lähivuosina jopa 30–40 prosenttia.

Danske varoittelee, että maailmantalouden imuun ei voi enää luottaa.

– Maailmantalous on edelleen vahva ja kasvaa pitkän aikavälin potentiaalia nopeammin, mutta kasvu näyttää nyt hidastuvan, kun talouden toipumisen, matalan inflaation ja matalien korkojen aika on päättymässä. Riski jyrkästä maailmantalouden kasvun hidastumisesta on aiempaa suurempi, sanoo Dansken pääekonomisti Las Olsen tiedotteessa.