Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen talouskasvusta,  alkuvuosi ylitti odotukset mutta kansainvälisen talouden epävarmuus uhkana

Danske Bank ennakoi, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,7 prosentin tahtia. Ennustetta on korjattu ylöspäin aiemmasta arviosta, joka oli 2,4 prosenttia.

– Talousvuosi 2018 on käynnistynyt kotimaassa väkevästi. Syksyllä kasvutahti ehti jo hetkellisesti hiipua, mutta talvi on jopa ylittänyt odotukset. Toistaiseksi sekä kotitalouksien että kotimaisten yritysten luottamus on niin korkealla, että voimme hyvällä syyllä odottaa kulutuksen ja investointien nousevan edelleen, arvioi Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Kotimainen kilpailukyky on parantunut ja tilauskirjat pullistelevat, joten viennin koheneminen on odotettavaa.

Ensi vuotta koskeva kasvuennuste on ennallaan 2 prosentissa. Appelqvistin mukaan nousu hidastuu ensi vuonna, kun vajaakäytössä olevat resurssit loppuvat. Kasvu riittää kuitenkin edelleen luomaan työpaikkoja ja pitämään asuntomarkkinat liikkeessä.

Maailmalta voi kuitenkin kuulua Suomen taloudelle huonoja uutisia. Vaikka tilanne on edelleen pääosin positiivinen, uhkina ovat kauppasodan puhkeaminen ja Euroopassa Italian uuden populistihallituksen aiheuttama epävarmuus.

Euroalueella vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvu jäi ennusteista. Bruttokansantuote oli viime vuoteen verrattuna 2,5 prosentin kasvussa, mutta edelliseen neljännekseen verrattuna nousua mitattiin vain 0,4 prosenttia.

– Paras vaihe näyttäisi olevan takana, Appelqvist sanoi.

Yhtä selkeää selitystä ilmiölle ei ole tarjolla, vaikka hidastumista on tulkittu muun muassa säällä, influenssaepidemialla, lakoilla ja lomapäivien ajoitukselle.

– Pelottava vaihtoehto on se, että resurssit alkavat jo ehtyä, vaikka työttömyysaste oli euroalueella huhtikuussa yhä 8,5 prosenttia, Appelqvist pohti.