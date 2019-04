Disneyn suoratoistopalvelu haastaa Netflixin Marvel-leffoilla ja halvalla hinnalla

Viihdejätti Disney haastaa Netflixin omalla suoratoistopalvelullaan, joka tulee katsojien saataville marraskuussa. Disney+ tuo tarjolle Disneyn omat elokuvat ja tv-sarjat sekä 21st Century Foxin kaupan myötä Disneylle siirtyneet elokuvat ja tv-sarjat.

Disneyn mukaan palvelu on tarkoitus tuoda tarjolle ympäri maailman kahden vuoden sisällä.

Palvelusta voi tulla suuri haaste Netflixille, sillä Disney vie siltä omaan palveluunsa muun muassa Marvel- ja Star Wars -elokuvat sekä ABC :n tv-sarjat. Uutissivusto Engadgetin mukaan esimerkiksi Captain Marvel tulee ainakin Yhdysvalloissa suoratoistoon vain Disneyllä, samoin piakkoin ensi-iltansa saava Avengers Endgame.

Lisäksi palveluun tulee suoratoistopalvelu Hulun ja urheiluverkosto ESPN:n tuotantoa. Lisäksi Disney aikoo tarjota palvelunsa selvästi Netflixiä halvemmalla hinnalla. Disneyn kuukausitilauksen perushinnaksi on Yhdysvalloissa tulossa 6,99 dollaria (noin 6,20 euroa), kun taas Netflixin suosituin palvelu kallistui äskettäin 12,99 dollariin.

Monta jättiä pyrkii Netflixin apajille

Disneyn talousjohtaja Christine McCarthyn mukaan yhtiö aikoo investoida palveluunsa ja sen sisältöihin suuria summia, mutta ei odota sen nousevan voitolliseksi ennen kuin vuonna 2024. Tavoite on, että palvelu on siihen mennessä kerännyt 60–90 miljoonaa tilaajaa, joista kaksi kolmasosaa on Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Ensimmäisen vuoden aikana Disney+ aikoo julkaista kymmenen elokuvaa ja 25 tv-sarjaa. Tarkoitus on tehdä muun muassa Marvel- ja Star Wars -elokuvien spin-off-sarjoja.