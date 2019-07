EKP valmis aloittamaan uuden elvytysohjelman – korkoja saatetaan laskea jo syyskuussa

Euroopan keskuspankki (EKP) osoitti torstaina olevansa valmis koviinkin otteisiin taltuttaakseen talouden hidastumisen euroalueella. Pankki kertoo aloittavansa tarvittaessa uuden elvytysohjelman ja avaa oven auki korkojen alentamiselle.

– Näkymät käyvät huonommiksi ja huonommiksi teollisuudessa, perusteli EKP:n pääjohtaja Mario Draghi pankin toimia uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hänen mukaansa arvoketjujen kautta teollisuuden ongelmat leviävät kaikkialle euroalueella. Muita riskejä ovat kova brexit ja kauppakiistat.

Taloustilanteen heikkeneminen näkyy vaimeampina inflaatio-odotuksina. EKP:n korkokokouksen jälkeen puhuneen Draghin mukaan rahapoliittinen elvytys on sen vuoksi välttämätöntä.

Pankki tavoittelee hieman alle 2 prosentin inflaatiota, ja tavoitteen saavuttaminen on lipumassa nyt entistä kauemmaksi. Kesäkuussa euroalueen inflaatio jäi 1,3 prosenttiin.

EKP lopetti edelliset elvytystoimensa viime vuoden lopussa. Pankki elvytti euroalueen taloutta ostamalla markkinoilta valtioiden joukkovelkakirjoja ja muita omaisuuseriä. Viime talvesta lähtien euroalueen talousnäkymät ovat kuitenkin synkistyneet nopeasti, minkä vuoksi mahdolliset elvyttävät toimenpiteet ovat nousseet uudelleen tapetille.

Draghin kausi päättymässä "suureen pamaukseen"

Korkonsa EKP pitää toistaiseksi ennallaan. Ohjauskorko pysyy nollassa ja talletuskorko –0,4 prosentissa. Tiedotteessaan EKP kertoo, että avainkorot pysyvät ennallaan tai alemmalla tasolla vähintään ensi vuoden alkupuoliskolle saakka ja tarvittaessa pitempään.

Uutta ovat sanat "tai alemmalla tasolla". Vihjaisu korkojen laskusta oli odotettu, ja erityisesti talletuskoron pudottamisen on veikkailtu tapahtuvan jo tänä syksynä.

Negatiivinen talletuskorko merkitsee sitä, että liikepankit maksavat EKP:lle talletuksistaan. Jos talletukset tulisivat vielä kalliimmiksi, liikepankkien voi olettaa lainaavan rahaa mieluummin yrityksille ja kotitalouksille, mikä elvyttäisi euroalueen taloutta.

Analyytikot arvioivat, että EKP antoi nyt eväät ennakoida syyskuun korkokokousta, jossa päätös korkojen alentamisesta saatetaan jo tehdä. Myös uuden elvytysohjelman käynnistyminen voi olla syksyn asia.

Syksyn kovat toimet jäisivät Draghin testamentiksi seuraajalleen Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajalle Christine Lagardelle. Draghin kausi EKP:n pääjohtajana päättyy lokakuun lopussa, ja AFP:n haastattelemat ekonomistit odottavat Draghin päättävän kautensa "suureen pamaukseen".

Talletuskorko vaikuttavin tällä hetkellä

OP :n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että EKP todennäköisesti keventää politiikkaansa jo syyskuussa, ellei mitään yllättävää tapahdu. Pieni koron lasku on hänen mukaansa helpoimmin toteutettavissa. Arvopapereiden osto-ohjelma tai muut toimet vaativat enemmän valmistelua.

– On mahdollista, että talletuskorkoa lasketaan. Se on kuitenkin se vaikuttava korko tällä hetkellä, ja se on olennaisin korko. Näillä muilla koroilla ei nykytilanteessa ole paljon merkitystä, Heiskanen sanoo.

Hän pitää Draghin synkistelyä jossakin määrin ristiriitaisena. Draghi ei näe taantumariskiä, mutta korostaa talousnäkymien ja inflaatio-odotusten heikkenemistä.

– Se on ehkä hieman kuulijankin korvassa, kuinka kielteisenä tilanne nähdään, Heiskanen muistuttaa.

EKP:n kannalta keskeisintä ovat inflaationäkymät. Heiskasen mukaan pitempiaikaiset inflaatio-odotukset ovat laskeneet merkittävästi ja inflaatio on hyvin matala.

– Se mahdollistaa keskuspankin politiikan keventämisen ja oikeastaan vaatiikin sitä, mikäli pankki haluaa osoittaa halunsa päästä tavoitteeseensa.

Neuvosto oli valmis kevennyksiin jo kesäkuussa

Jos EKP:n neuvoston edellisessä kokouksessa kesäkuun alussa saavutettiin laaja yhteisymmärrys siitä, että euroalueen talouskasvun ja tavoitellun inflaatiovauhdin turvaaminen voi markkinoiden epävarmuuksien kasvettua vaatia keskuspankilta uusia toimenpiteitä. Tiedot käyvät ilmi kokousmuistiosta, joka julkaistiin aiemmin heinäkuussa.

– Neuvoston tulee olla valmis ja valmistautunut keventämään rahapolitiikkaa edelleen kaikkia sen instrumentteja käyttäen, siten kuin on tarkoituksenmukaista hintavakauden tavoitteiden saavuttamiseksi. Harkittavat keinot sisältävät mahdollisuuden ennakoivan viestinnän laajentamiseen ja vahvistamiseen, omaisuuserien osto-ohjelman jatkamiseen ja korkotasojen laskemiseen, muistiossa todetaan.

Mielialat synkkenivät jyrkästi Saksassa

Euroalueen talousnäkymien heikkenemisestä saatiin uutta tietoa, kun talousveturi Saksan teollisuusyritysten mielialat synkkenivät jyrkästi heinäkuussa. Asia ilmenee Saksan liike-elämän talousluottamusta mittaavasta Ifo-indeksistä.

Saksan valmistavan teollisuuden taloustunnelmat romahtivat Ifo-indeksissä -4,3 pisteeseen, joka on heikoin lukema yli yhdeksään vuoteen. Kesäkuussa vastaava lukema oli vielä 1,3 pistettä plussalla.

Münchenissä toimivan Ifo-taloustutkimuslaitoksen johtaja Clemens Fuest luonnehtii teollisuusyritysten tunnelmia kuvaavan indikaattorin olevan "vapaassa pudotuksessa".

– Kehitystä parempaan ei ole odotettavissa lyhyellä aikavälillä, sillä yritykset suhtautuvat seuraavaan kuuteen kuukauteen pessimistisesti, Fuest sanoo Ifon verkkosivuilla.

Commerzbankin pääekonomistin Jörg Krämerin mukaan näköpiirissä ei ole merkkejä Saksan talouden toivotusta toipumisesta vaikean ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen.

– Saksa on harmaalla alueella talouskasvun selkeän heikentymisen ja taantuman välillä, Krämer sanoi Financial Timesin mukaan.

Ifo-indeksiä varten kerätään kuukausittain noin 9 000 vastausta eri alojen yrityksiltä Saksassa.