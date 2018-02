EKP varoittaa: Rahanpesusta syytetty latvialaispankki vaarassa kaatua

Euroopan keskuspankki EKP varoittaa, että Latvian kolmanneksi suurin pankki ABLV on vaarassa mennä nurin. Pankki joutui jäädyttämään varansa sen jälkeen kun Yhdysvallat syytti sitä rahanpesusta ja yhteyksistä Pohjois-Korean aseohjelmaan. Latvian poliisi on alkanut tutkia syytöksiä.

EKP totesi lausunnossaan, että ABLV:n vakavaraisuus on heikentynyt merkittävästi eikä pankki todennäköisesti kykene hoitamaan velkojaan ja sitoumuksiaan.

Pankki torjui epäilyt ja vakuutti tiedotteessaan keränneensä 1,36 miljardin euron rahoituksen ja pystyvänsä hoitamaan kaikki velvoitteensa.

Pääministeri Maris Kucinskis totesi, että Latvia on tarttunut toimiin rahapesun estämiseksi viime vuosina, mutta myönsi, etteivät toimet ole olleet vielä riittävän tehokkaita. Nyt työtä tehdään yhteistyössä EKP:n ja Yhdysvaltojen kanssa, hän sanoi

– Olen vakuuttunut Latvian pankkisektorin vakaudesta ja kyvystämme tarttua toimiin, joilla pankkiemme maine palautetaan, pääministeri sanoi.

Latviaa on jo aiemmin tällä viikolla heilutellut toinenkin pankkiskandaali, joka liittyy Norvik-pankkiin. Keskuspankin pääjohtajaa Ilmars Rimsevicsiä syytetään korruptiosta ja häntä on kielletty hoitamasta virkaansa. Rimsevics on kiistänyt kaikki syytökset ja pitää jupakkaa itseään vastaan suunnattuna ajojahtina.