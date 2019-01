EKP:n johtoporrasruletti pyörii EU-pöydissä – Orpo odottaa johtokuntapaikasta puhuttavan kulisseissa

Euroopan talouden keskeisen toimijan Euroopan keskuspankin (EKP) johtoportaassa ovi käy tiuhaan lähiaikoina. Asia poreilee taustalla alkuviikon EU-kokouksissa. Nyt hakuun on tulossa johtokunnan jäsenen paikka.

Välillisesti johtokuntanimityksellä voi olla isojakin vaikutuksia, sillä EKP:lle on tarkoitus tänä vuonna valita myös uusi pääjohtaja. Nimitysruletissa eri palaset vaikuttavat toisiinsa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) odottaa, että alkuviikon kokouksissa EKP:n johtokunnan jäsenen paikka on kulissikeskusteluissa. Maanantaina on koolla valtiovarainministerien euroryhmä ja sen jälkeen on pienempien pohjoisten niin kutsuttujen Hansa-maiden kokous.

– Johtokuntapaikasta varmaan kulisseissa puhutaan, Orpo sanoi.

Nyt auki tulevaan johtokunnan jäsenen paikkaan mahdollisena vahvana nimenä pidetään irlantilaista Philip Lanea. Lane on nostettu esiin yhtenä mahdollisena nimenä myös EKP:n pääjohtajaksi. Jos Lane valitaan nyt johtokunnan jäseneksi, saattaa se osaltaan edistää vaikkapa suomalaisten mahdollisuuksia EKP:n pääjohtajan paikalle.

Liikanen piikkipaikalla kyselyssä

Veikkailuissa uudeksi EKP:n pääjohtajaksi ovat näkyvästi olleet esillä suomesta Erkki Liikanen ja Olli Rehn.

Orpon mukaan on hienoa, että suomalaisten asiantuntemusta arvostetaan niin paljon, että suomalaisia on vakavasti otettavina ehdokkaina.

– Osaamisen perusteella mahdollisuudet ovat erittäin hyviä. Ratkaisuja varmaan tehdään EU-vaalien jälkeisenä aikana, Orpo sanoi.

Viime vuoden lopulla Financial Timesin kyselyssä ekonomistit arvioivat, että Suomen Pankin ex-pääjohtaja Erkki Liikanen on todennäköisimmin Euroopan keskuspankin seuraava pääjohtaja. Financial Times kysyi 24 ekonomistilta, ketä he pitävät todennäköisimpänä vaihtoehtona tehtävään. Heistä kahdeksan arvioi, että Liikanen on seuraava EKP:n pääjohtaja, mutta vain kolme vastaajista olisi halunnut Liikasen tehtävään.

Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn oli viiden mielestä todennäköisin vaihtoehto Euroopan keskuspankin johtoon.