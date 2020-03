EKP:n tukipaketti otettu vastaan ristiriitaisesti pörsseissä – Helsinki plussalla

Euroopan keskuspankin tukipaketti on otettu vastaan ristiriitaisesti pörsseissä. Helsingin pörssin OMXH-indeksi on aamupäivällä lähtenyt 0,8 prosentin nousuun. Pariisin pörssin CAC 40 -indeksi on edennyt 1,2 prosenttia.

Sen sijaan Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi ja Frankfurtin pörssin DAX-indeksi ovat molemmat 0,7 prosenttia miinuksella.

Aasiassa Tokion pörssin Nikkei-indeksi päätyi prosentin verran pakkaselle. Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi lopetti 2,6 prosentin alamäessä.

Pörssit ovat näin käyttäytyneet rauhallisemmin kuin useimpina viima päivinä. Eilen muun muassa New Yorkin pörssin Dow Jones -indeksi rojahti 6 prosenttia.

EKP ilmoitti viime yönä aloittavansa uuden hätärahoitusohjelman koronaviruspandemian aiheuttaman talouden ja rahoitusmarkkinoiden myllerryksen rauhoittamiseksi

Ohjelman puitteissa keskuspankki voi ostaa markkinoilta euromaiden valtionlainoja ja muita arvopapereita kaikkiaan 750 miljardin euron edestä tämän vuoden loppuun mennessä.

Joustavammin ehdoin

EKP:n uudessa hätärahoitusohjelmassa arvopaperien ostoja tehdään joustavammin ehdoin kuin EKP:n aiemmin ilmoittamissa elvytystoimissa. Tähän asti EKP on ostanut eri euromaiden valtionlainoja niin sanotun pääoma-avaimen mukaisesti eli suhteessa euromaiden väestömäärään ja kansantalouden kokoon.

Uudessa hätärahoitusohjelmassa tästä voidaan joustaa, ja keskuspankki voi suunnata aiempaa enemmän ostoja kriisimaiden, kuten Italian, valtionlainojen ostoihin.