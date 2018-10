EK:n barometri: Keski-Suomen taloussuhdanne säilynyt vakaana, vaikka rekrytoinnin ongelmat pahentuneet – epävarmuus kasvaa loppuvuodesta

Keskisuomalaiset yritykset arvioivat, että suhdannetilanne on pysynyt syksyllä edelleen jonkin verran tavanomaista parempana. Asia selviää Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometristä.

Vakaasta tilanteesta huolimatta keskisuomalaisyritysten murheena ovat rekrytointivaikeudet. Lokakuussa 42 prosenttia vastaajista koki rekrytoinnin ongelmana, ja luku on kasvanut hieman heinäkuun 39 prosentista.

– Monella alalla osaavan työvoiman saatavuus on edelleen kiperä ongelma. Siihen on löydettävä pian kestäviä ratkaisuja, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Myös karstulalaisella tilauskonepaja Ka-Mu Oy:llä on ollut vaikeuksia löytää suorittavaa työvoimaa valmistavaan teollisuuteen.

– Ammattitaitoisesta työvoimasta on tällä hetkellä huutava pula. Ajattelevia aivoja ja tekeviä käsiä tarvittaisiin enemmän kuin niitä on tarjolla, Ka-Mun toimitusjohtaja Juha Järvi sanoo.

Järvi on Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunnan puheenjohtaja, ja ongelma on tullut ilmi laajemminkin valiokunnan keskusteluissa. Nyt siihen on ryhdytty hakemaan konkreettisia ratkaisuja. Apua kysytään suoraan nuorilta.

– Olemme haastaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun innovaatioviikon opiskelijat miettimään, millä tavalla nuoret saadaan kiinnostumaan alan koulutuspaikoista ja mitä yritysten tulisi tehdä uusien ammattilaisten houkuttelemiseksi. Odotamme innolla ja jännityksellä, millaisia tuoreita ideoita opiskelijat keksivät, Järvi sanoo.

Rekrytointivaikeuksien keskellä tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät Keski-Suomessa heinä−syyskuussa lievästi. Silti tuotannon kasvun ennakoidaan hiipuvan loppuvuoden aikana. Ka-Mulla tilanne on säilynyt vakaana.

– Myyntimme on kasvanut viime kuukausina tasaisesti, mutta vuodenvaihteen lähestyessä epävarmuus voi kasvaa, Järvi kertoo.

Trendi on samansuuntainen Keski-Suomessa laajemminkin. Keski-Suomen teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdannetilanne pysyi syksyn aikana normaalia korkeammalla tasolla. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa 12, kun saldoluku oli heinäkuisessa tiedustelussa 10. Saldoluvulla tarkoitetaan positiivista kehitystä odottavien yritysten osuutta, josta on vähennetty negatiivista kehitystä odottavien osuus.

Tahti kuitenkin hiipunee loppuvuoden aikana, sillä lähikuukausien suhdannenäkymät kääntyivät laskuun kesän lopussa ja syksyn alussa. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli –13, kun se heinäkuussa oli 2. Lokakuussa 24 prosenttia vastaajista ennakoi suhdanteiden hiipumista, ja 11 prosenttia puolestaan odotti niiden paranemista. Ennallaan suhdanteiden uskoi säilyvän 65 prosenttia yrityksistä.

Keski-Suomen suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa vaisummat.

– Keskisuomalaisten yritysten varovaiset odotukset kielivät epävarmuudesta loppuvuoden osalta, kauppakamarin toimitusjohtaja Hiltunen toteaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU osittain rahoittaa.

EK tiedusteli lokakuussa 2018 yrityksiltä arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 lopulla ja 2019 alussa. Tiedusteluun vastasi 1 213 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.

Täällä voi tutustua laajemmin EK:n suhdannebarometrin tuloksiin.