EU ei anna Huaweille porttikieltoa 5g-verkkoihinsa

EU-maat voivat sulkea turvallisuusriskeiksi arvioidut toimijat 5g-verkkojensa kriittisistä osista, mutta tikunnokkaan noussut kiinalainen Huawei ei saa EU-maiden verkkoihin porttikieltoa Yhdysvaltojen painostuksesta huolimatta.

EU-komissio ei ohjeistuksessaan mainitse kiinalaisyhtiötä nimeltä ja jättää vastuun 5g-verkkojen turvallisesta kehittämisestä jäsenmaille. Jäsenmaita kehotetaan arvioimaan laitetoimittajien turvallisuutta ja rajoittamaan riskeiksi arvioitujen yhtiöiden toimituksia, jos tarvetta ilmenee. Lisäksi komissio suosittelee, että jäsenmaat pyrkivät välttämään joutumista riippuvaisiksi yhdestä toimittajasta.

Huawei on noussut verkkolaitemarkkinoilla markkinajohtajaksi, vaikka Yhdysvallat on sulkenut sen pois maan 5g-verkoista. Amerikkalaiset epäilevät Huawein rakentavan verkkoihinsa takaportteja, joita Kiina saattaa käyttää vakoiluun. Huaweilla on läheiset suhteet Kiinan hallitukseen ja asevoimiin. Yhtiön perustaja Ren Zhengfei työskenteli aikanaan armeijan insinöörinä.