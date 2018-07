EU ja Japani allekirjoittivat mittavan vapaakauppasopimuksen – sopimuksen osuva ajoitus on näpäytys kauppapolitiikkaansa kiristävälle Yhdysvalloille

Euroopan unioni on tänään allekirjoittanut massiivisen vapaakauppasopimuksen Japanin kanssa.

Yhteistyösopimus Japanin kanssa on isoin kauppasopimus, jonka EU on tähän mennessä neuvotellut. Se kattaa kauppa-alueen, jossa asuu yhteensä 600 miljoonaa ihmistä ja jonka bruttokansantuote on lähes kolmanneksen maailman bruttokansantuotteesta.

Sopimuksen seurauksena muun muassa japanilaiset autot pääsevät aiempaa vapaammin Euroopan markkinoille ja Japani madaltaa kynnystä EU:n maataloustuotteiden maahantuonnille.

– On Euroopan, Kiinan, Amerikan ja Venäjän yhteinen velvollisuus tuhoamisen sijaan parantaa maailmanlaajuista kaupankäyntiä. Kauppasotia ei tule aloittaa, sillä ne ovat usein historiamme aikana leimahtaneet aseellisiksi yhteenotoiksi. Voimme yhä estää konfliktit ja kaaoksen, Tusk sanoi maanantaina.

Kauppasopimuksen ajoitus on tulkittu näpäytykseksi Yhdysvaltojen protektionistiselle kauppapolitiikalle. Se on myös merkki siitä, että EU haluaa vahvistaa liittolaissuhteitaan muiden vapaaseen kaupankäyntiin uskovien maiden kanssa.

Japanin pääministerin Shinzo Aben piti allekirjoittaa sopimus Brysselissä viime viikolla, mutta hän perui matkansa rajujen tulvien tapettua yli 220 ihmistä Japanissa.