EU-komissaari: Ponnistelut terästullien välttämiseksi jatkuvat viimeiseen saakka

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström kertoo, että ponnisteluja jatketaan viimeiseen saakka, jotta EU välttyisi Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitulleilta. Tullit uhkaavat tulla voimaan ensi viikolla.

– Kauppasodan uhka on todellinen, Malmström varoitti vierailullaan Helsingissä torstaina.

Hän arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee päätöksensä viime hetkillä. Yhdysvallat on myöntänyt EU:lle väliaikaisen poikkeuksen, jonka aikana tuontitulleja ei peritä EU-maista tulevalta teräkseltä. Määräaika päättyy toukokuun alussa. Vappu on ensi tiistaina.

Komissio tekee töitä viikonlopun yli asian kimpussa. Malmströmin mukaan strategiana on puhua ja perustella EU:n kantaa. Jos myönteistä ratkaisua ei synny, EU on valmis vastatoimiin.

EU:lla on lista amerikkalaistuotteista, joille voidaan asettaa tulleja. Asia voidaan myös viedä Maailman kauppajärjestön WTO:n käsiteltäväksi.

– Kauppasodassa on vain häviäjiä, Malmström sanoo.

Hänen mukaansa kauppasodan laajeneminen on hyvin vaarallista. Yhdysvaltain tähtäin on ollut Kiinan kanssa käytävässä kaupassa, mutta tulleja on asetettu monien muiden maiden teräkselle ja alumiinille.

Malmströmin mukaan EU:lle oli yllätys, että Yhdysvallat myönsi EU:lle vain määräaikaisen poikkeuksen. Tavoitteena on nyt, että tullien uhka poistettaisiin pysyvästi.

Yhdysvallat kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että liittolaismaat vapautetaan tulleista, jos ne tekevät myönnytyksiä kaupankäyntitapojen, tullien ja verojen suhteen. Myönnytyksiä vaaditaan myös EU:lta.

Ylituotanto yhteinen ongelma

Yhdysvallat on perustellut terästulleja sillä, että ulkomainen teräs uhkaa kansallista turvallisuutta.

– Emme näe, että eurooppalainen teräs on uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle, Malmström arvioi.

Hänen mukaansa ylituotanto on yhteinen ongelma teräsmarkkinoilla. Epätietoisuus tulleista ei ole hyväksi alan yrityksille. Ne ovat jo alkaneet suuntautua pois Yhdysvaltain markkinoilta.