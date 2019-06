EU-komissio: Italian julkinen velka rikkoo unionin sääntöjä, miljardisakot saattavat uhata – Italia torjuu esityksen kurinpitotoimista

Italia on päätynyt jälleen Euroopan komission hampaisiin taloustilanteensa takia. Komissio esitti keskiviikkona, että Italian julkisen velan vuoksi maata vastaan pitäisi aloittaa kurinpitotoimia.

Viralliselta nimeltään kyseessä on liiallisen alijäämän menettely, ja sen mahdollisesta aloittamisesta päättävät EU-maat myöhemmin. Menettely voi aikanaan johtaa sakkoihin, joiden määrä perustuu maan bruttokansantuotteeseen. Italiaa voisi näin uhata yli kolmen miljardin euron sakko.

Italian varapääministeri Luigi Di Maio torjuu EU-komission esityksen kurinpitomenettelyn aloittamisesta, kertoo uutistoimisto AFP. Di Maion mukaan Italia on vuosia antanut EU:lle saamatta takaisin niin paljon kuin ansaitsisi. Hän viittasi muun muassa maahanmuuttajiin, joita virtaa Välimeren yli Italiaan.

– Kannamme kaiken painon, ja aivan kuin se ei olisi tarpeeksi, he läksyttävät meitä, Di Maio kirjoitti Facebookissa .

Hänen mukaansa Italia aikoo keskustella rakentavasti EU:n kanssa.

– Mutta se on kovaa, kun näet, että he löytävät joka päivä aihetta sanoa pahoja asioita Italiasta ja sen hallituksesta, Di Maio lisää.

Komissio suositti liiallisen alijäämän menettelyä Italiaa vastaan myös marraskuussa. Sitä ennen komissio oli hylännyt Italian budjettiesityksen, joka olisi luvannut muun muassa yleisen perustulon ja pyörtänyt epäsuositun eläkeuudistuksen. Komission mukaan budjettiesitys rikkoi erittäin vakavasti unionin vakaus- ja kasvusopimusta.

Italia myöntyi lopulta laatimaan uuden budjetin, ja komissio pyörsi suosituksensa kurinpitomenettelystä.

Komissio on esittänyt samaisen käsittelyn lopettamista Espanjan suhteen. Komission mukaan Espanjan julkinen talous on viimein tasapainossa.

– Tähän päättyy pitkä ja tuskallinen tie paitsi Espanjalle, mutta myös koko EU:lle ja euroalueelle, sanoi talouskomissaari Pierre Moscovici.

Kaksi keskeistä taloussääntöä

EU:ssa on kaksi keskeistä taloussääntöä. Ensinnäkin jäsenmaiden on pidättävä julkisen talouden alijäämä alle kolmessa prosentissa bruttokansantuotteesta. Lisäksi julkisen velan on pysyttävä alle 60 prosentissa bruttokansantuotteesta.

Rajojen ylittymistä voidaan katsoa läpi sormien, jos ylitykset ovat poikkeuksellisia ja tilanne näyttää korjaantuvan. Italian kohdalla näin ei ole, vaan velka on kasvanut. Viime vuonna se oli komission mukaan jo 132,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Komissio pyysi viime viikolla Italialta selvitystä siitä, miksi velka kasvoi edelleen viime vuonna. Oikeistopopulistinen hallitus syytti ongelmista talouden alamäkeä ja lupasi noudattaa EU-sääntöjä seuraavassa budjetissaan. Italialaismedian mukaan komissio piti Italian selityksiä kuitenkin liian ylimalkaisina.

Komission moitteet vaikeuttavat Italian hallituskoalition tilannetta. Koalitioon kuuluvat Lega ja Viiden tähden liike ovat olleet riitaisia talouskysymyksissä. Tiistaina Italian poliittisesti sitoutumaton pääministeri Giuseppe Conte uhkasi erota, jos riitely ei lopu.

Suomeen kaivataan lisää investointeja

Komissio julkaisi keskiviikkona talouspoliittiset suosituksensa myös muille jäsenmaille. Suomen osalta komissio kiinnitti huomiota muun muassa talouden suhteellisen heikkoon kasvupotentiaaliin sekä siihen, että Suomen työllisyysaste on edelleen alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Komission mukaan Suomessa tarvittaisiin lisää investointeja tutkimukseen, innovointiin ja osaamiseen. Vaikeasti työllistyvien tilannetta voitaisiin parantaa vahvistamalla aktivointi- ja tukipalveluja, komissio suositti.