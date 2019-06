EU-komissio: Italian julkinen velka rikkoo unionin sääntöjä, miljardisakot saattavat uhata

Euroopan komissio esittää kurinpitotoimien aloittamista Italiaa vastaan maan julkisen velan takia. Komission mukaan velka rikkoo EU:n sääntöjä, ja sen takia olisi perusteltua käynnistää liiallisen alijäämän menettely.

Menettelyn aloittamisesta päättävät EU-maat. Se voi aikanaan johtaa sakkoihin, joiden määrä perustuu maan bruttokansantuotteeseen. Italiaa voisi näin uhata yli kolmen miljardin euron sakko.

Komissio suositti samaa myös marraskuussa. Joulukuussa komissio päätyi kuitenkin pyörtämään suosituksensa, koska sen mukaan Italian kanssa oli päästy sopuun ja maan budjetti oli mahtumassa EU:n sääntöihin.

EU:ssa on kaksi keskeistä taloussääntöä. Julkisen talouden alijäämä on pidettävä alle kolmessa prosentissa bruttokansantuotteesta. Lisäksi julkisen velan on pysyttävä alle 60 prosentissa bruttokansantuotteesta.

Rajojen ylittymistä voidaan katsoa läpi sormien, jos ylitykset ovat poikkeuksellisia ja tilanne näyttää korjaantuvan. Italian kohdalla näin ei ole. Maan velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli komission mukaan viime vuonna 132,2 prosenttia.

Komissio oli viime viikolla pyytänyt Italialta selvitystä siitä, miksi maan julkinen velka kasvoi edelleen viime vuonna. Hallitus syytti ongelmista talouden alamäkeä ja lupasi noudattaa EU-sääntöjä seuraavassa budjetissaan. Italialaismedian mukaan komissio piti Italian selityksiä kuitenkin liian ylimalkaisina.