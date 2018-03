EU ryhtyy metsästämään veroeuroja amerikkalaisilta digijäteiltä – "Tämä ei ole USA-vastainen vero"

Amerikkalaiset digijätit ovat joutumassa laajemmin verolle EU-maissa, jos tuore esitys digiyritysten verotuksesta toteutuu.

Komissio antoi keskiviikkona esityksen väliaikaisesta digiverosta, jonka on ennakoitu hermostuttavan Yhdysvaltoja jo ennestään herkällä hetkellä. USA:n uhkaamat teräksen ja alumiinin tuontitullit ovat tulossa voimaan perjantain vastaisena yönä.

Veroista vastaava komissaari Pierre Moscovici yritti vakuuttaa, ettei veroesitys ole suunnattu ketään vastaan.

– Tämä ei ole USA-vastainen vero. Ehdotuksemme kohteena ei ole mikään yhtiö tai maa, Moscovici sanoi Brysselissä.

Veroa joutuu hänen mukaansa maksamaan arviolta 120–150 yritystä, joista noin puolet on amerikkalaisia ja kolmannes eurooppalaisia.

EU-komissio esittää väliaikaista veroa niille digitaalisille yrityksille, joiden toiminta perustuu käyttäjien tietojen hyödyntämiseen. Verolle joutuisivat esimerkiksi isot hakukoneyhtiöt, sosiaalisen median yritykset tai palveluita välittävät alustapalvelut.

Veroa kerättäisiin digitaalisten toimintojen liikevaihdosta, jota syntyy esimerkiksi mainostuloista tai asiakasdatan myynnistä. Liikevaihdon verottaminen on poikkeuksellinen ehdotus, koska normaalisti verotus perustuu tehtyyn tulokseen.

Totuttuja sääntöjä ravistellaan

Digiyritysten saaminen verolle on kuuma kysymys, ja moni jäsenmaa on jo ehtinyt tarttua toimeen itse.

Tavoitteena on laittaa perinteiset ja digitaaliset yritykset samalle viivalle, jotta kaikki osallistuisivat yhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen.

Jotain on pakko tehdä, koska digitaalisia yrityksiä on jo paljon. Komissio laskee, että maailman 20:stä markkina-arvoltaan suurimmasta yrityksestä 9 on digitaalisia.

Digiyrityksiä päästään verottamaan vain rusikoimalla vanhoja periaatteita.

Verotuksen globaali periaate on, että yrityksen tulos verotetaan siellä, missä sen arvo syntyy ja missä se toimii fyysisesti. Digitaaliset yritykset pystyvät suunnittelemaan verotustaan joustavammin, ja ne maksavatkin keskimäärin veroa vain 9,5 prosenttia verrattuna tavallisten yritysten noin 23,2 prosenttiin.

Komissio tähtää pidemmällä tähtäimellä veroratkaisuun, joka perustuisi yritysten digitaalisen läsnäolon määrittelyyn.

EU etunojassa

EU kulkee veroesityksellään etujoukoissa. Samaan aikaan veroratkaisua haetaan taloudellisen yhteistyön järjestön OECD:n kautta.

Komission mukaan pysyvää globaalia ratkaisua ei ehditä odottaa, minkä takia se esittää omaa väliaikaista veroaan.

EU-johtajien odotetaan keskustelevan digiyritysten verotuksesta heti torstaina huippukokouksessa.

Digiyritysten verouudistus ei ole läpihuutojuttu EU:n sisälläkään, sillä pienet jäsenmaat pelkäävät menettävänsä verotuloja.

Tästä varoittaa myös muun muassa suomalainen kaupan ala. Kaupan liiton toimitusjohtajan Juhani Pekkalan mukaan ala kaitsee suomalaisia verotuloja, koska valtion on kerättävä verotulot joka tapauksessa jostain.

Brysselissä keskiviikkona vieraillut Pekkala varoittaa, että verotulojen menettäminen voisi tarkoittaa korotuksia muissa, ehkä ostovoimaa heikentävissä, veroissa.