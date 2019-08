EU valitsi bulgarialaisen Kristalina Georgievan omaksi ehdokkaakseen IMF:n johtoon – Olli Rehn vetäytyi kisasta

EU on valinnut bulgarialaisen Kristalina Georgievan omaksi ehdokkaakseen Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtajan tehtävään.

Georgieva on taloustieteilijä ja poliitikko. Hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien Maailmanpankin toimitusjohtajana.

Georgieva täyttää tässä kuussa 66 vuotta, ja valuuttarahaston sääntöjen mukaan valittavan pääjohtajan tulee olla alle 65-vuotias. Ikärajasta joustaminen on ollut mukana pohdinnoissa, mutta asiasta päättäminen ei ole yksin EU:n käsissä.

Aiemmin illalla IMF:n pääjohtajan paikka meni Suomelta sivu suun, kun Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ilmoitti vetäytyvänsä kisasta IMF:n eurooppalaiseksi pääjohtajaehdokkaaksi.

Rehn kertoi asiasta Twitterissä iltapäivällä ja perusteli päätöstään Euroopan yhtenäisyydellä.

– Jättäydyn tässä vaiheessa pois äänestyksestä, jotta voimme saavuttaa laajan yhteisymmärryksen Euroopan ehdokkaasta ja saada hänelle myös muun maailman kannatuksen, Rehn kirjoitti.

Rehniä oli pidetty yhtenä kärkiehdokkaista. Suomen Pankista kerrottiin STT:lle perjantaina, ettei Rehn aio tällä erää kommentoida päätöstään Twitter-viestiä tarkemmin. Myöskään pääministeri Antti Rinne ei kommentoinut asiaa.

Lintilä: Arvostus ei näy nimityksiä tehtäessä

Lintilän mukaan Rehn oli tullut ensimmäisellä äänestyskierroksella toiseksi.

– Äänestystulos oli verrattain hyvä, mutta sen tuloksen perusteella pystyttiin tekemään aika varmakin johtopäätös, että ei ollut edellytyksiä saada enemmistöä Rehnin taakse, Lintilä kertoi.

– Pääjohtaja Rehnille on tärkeätä se, että Euroopasta tulee ehdokas, jolla on yksimielisesti kaikkien tuki takanaan. Hän omalla vetäytymisellään halusi edesauttaa sitä tilannetta, ministeri jatkoi.

Ministeri myös kertoi, että hänelle suurin pettymys perjantaina oli se, että yksi kandidaateista (Georgieva) on IMF:n ikäpykäläsäännön ylittävä.

– Tämä omalta osaltaan ehkä sekoitti tätä pakettia aika paljonkin. Itse toin esille sen, että säännöstä pitäisi pitää kiinni, mutta tuntui olevan halukkuutta siihen, että ikäpykäläsäännös muutetaan. Se on se, mikä jäi eniten harmittamaan.

Lintilä kertoi, että he tekivät Rehnin kanssa hyvän kampanjan valitsemisen eteen.

– Rehn nauttii arvostusta Euroopassa, mutta tämä on vähän tällainen hirtehinen. Pohjoismaista ja pohjoiseurooppalaista talousosaamista ja muuta arvostetaan, mutta siinä vaiheessa, kun tehdään nimityksiä, sen vaikutus ei tulekaan sillä tavalla esiin, Lintilä kommentoi.

Tutkija: Rehn profiloitunut tiukan talouskurin miehenä

Rehnin jättäytyminen kisasta ei tullut yllätyksenä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkija Timo Miettiselle.

– Ei se kovin suuri yllätys ollut. Niiden tietojen varassa, joita olen mediasta lukenut, Ranskalla ja Etelä-Euroopan mailla oli tässä paljon sananvaltaa. Nyt näytti siltä, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden kannattama ehdokas tippui ihan viimeisistä kahinoista pois.

Olli Rehnin polku IMF:n huipulle katkesi tutkijan arveluiden mukaan suomalaisen maineeseen tiukan talouslinjan ajurina.

– Tämä on varmaan se keskeisin syy. Olli Rehn on niin vahvasti profiloitunut tietyntyyppiseen politiikkaan nimenomaan Euroopan tasolla talouskomissaarina ollessaan eurokriisin pahimpina vuosina. Tämä maine on selkeästi pysynyt hänen mukanaan Ranskan ja Etelä-Euroopan maiden silmissä.