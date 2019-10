EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteet kiristyvät – USA on asettanut tulleja yli 6,7 miljardin euron arvoiselle tuonnille EU:sta

Yhdysvallat on asettanut tulleja yli 6,7 miljardin euron arvoiselle tuonnille EU:sta. Tullimaksut koskevat muun muassa eurooppalaista lentokonevalmistaja Airbusia , ranskalaisia viinejä ja skotlantilaisia viskejä.

Uudet tullimaksut tulivat voimaan tänä aamuna, kertoo uutistoimisto AFP.

– Tämä osoittaa sen, että EU.n ja Yhdysvaltojen kauppasuhde on isoissa ongelmissa. Presidentti (Donald) Trump ei näytä jättävän rauhaan EU:takaan, arvioi Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Yhdysvallat asetti tullimaksut siitä huolimatta, että eurooppalaiset päättäjät yrittivät pyytää viime hetkellä lykkäystä. Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire on varoittanut Yhdysvaltoja vastatoimista.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström pitää valitettavana, että Yhdysvallat päätti asettaa tullimaksuja.

– Tämä askel ei jätä meille muuta vaihtoehtoa kuin edetä myöhemmin omilla tulleillamme Boeingin tapauksessa, jossa Yhdysvaltojen on todettu rikkovan WTO:n sääntöjä, Malmström sanoi komission verkkosivuilla.

EU-komissio seuraa Yhdysvaltojen ilmoittamien toimien vaikutuksia eurooppalaisille tuotteille, etenkin maataloudessa.

– Komissio on sitoutunut puolustamaan eurooppalaisia yrityksiä, maanviljelijöitä ja kuluttajia, Malmström totesi.

Poikkeavat teräs- ja alumiinitulleista

Elinkeinoelämän keskusliiton EU- ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuorio huomauttaa, että nyt asetetut tullit poikkeavat Yhdysvaltain yksipuolisesti asettamista teräs- ja alumiinitulleista tai edessä siintävistä autotulleista. Uudet tullit perustuvat Airbusin ja yhdysvaltalaisen lentokonevalmistaja Boeingin tukia koskevaan lähes 15 vuotta kestäneeseen riitaan.

Maailman kauppajärjestö WTO antoi lokakuun alussa Yhdysvalloille luvan määrätä EU:lle rangaistustulleja lentokonevalmistaja Airbusin tukiaisia koskevassa kiistassa. Vuorion mukaan Yhdysvalloilla on oikeus asettaa tullit, koska Airbusin tuet todettiin laittomiksi.

– Näissä tulleissa Yhdysvallat toimii yhteisten pelisääntöjen mukaisesti WTO:n piirissä, Vuorio painottaa.

WTO on jo vuosina 2010 ja 2011 linjannut, että sekä eurooppalainen Airbus että amerikkalainen Boeing olivat saaneet miljardien edestä kilpailua vääristäviä tukiaisia. WTO päättää 6–8 kuukauden kuluttua, minkälaisia tulleja EU saa määrätä amerikkalaistuotteille.

Vuorio huomauttaa myös, että Yhdysvallat asetti korkeintaan 25 prosentin tulleja, vaikka WTO olisi sallinut jopa 100 prosentin tullit tietyille tuotteille.

Autotullit suurempi kysymys

Koivu arvioi, että suurempi kysymys on, tulevatko Yhdysvaltain yksipuolisesti asetettavat autotullit voimaan marraskuun 13. päivä. Niillä olisi Suomeen suoria vaikutuksia Uudenkaupungin autotehtaan kautta. Uudenkaupungin autotehtaan valmistamia Mercedes-Benzejä viedään Yhdysvaltoihin.

– Ehkä Trumpilla pokka ei ihan pidä laittaa 25 prosentin tulleja, koska siitä seuraisi aikamoinen rahoitusmarkkinareaktio. Se olisi omiaan heikentämään Yhdysvaltain talouskehitystä, joka Trumpin täytyy pitää voimissaan niin kauan kunnes presidentinvaalit koittavat, Koivu ennakoi.

Vuorion mukaan eurooppalaisia autoja koskevien autotullien suhteen on kolme vaihtoehtoa. Trump voi lykätä niitä, tai tullit voidaan asettaa 10 prosenttiin, mikä vastaisi yhdysvaltalaisten autojen tulleja EU:ssa. Kolmas vaihtoehto on peräti 25 prosentin "iso jytky" autoille ja mahdollisesti autonosille.

– Se eskaloisi kauppasodan Yhdysvaltain ja EU:n välillä, ja EU olisi pakotettu vastaamaan siihen, Vuorio sanoo.

Komissio valmistellut vastatoimilistan

EU on pidättäytynyt välittömistä vastatoimista Airbus-kiistasta johtuville tulleille, mikä on Vuorion mukaan hyvä asia. EU on päättänyt odottaa WTO:n päätöstä Boeingin tuista runsaan puolen vuoden kuluttua. Silloin EU voi asettaa vastatulleja lentokonetukia koskevassa kiistassa WTO:n asettamissa raameissa.

Vuorio kertoo, että autotulleihin liittyen EU on valmistellut vastatoimilistan. EU-komissio ilmoitti heinäkuussa valmiutensa asettaa ylimääräisiä tulleja, jotka koskisivat tavaroita 35 miljardin euron edestä.

-----

Korjattu klo 15.19 aiempaa juttua ja sen otsikkoa: USA on asettanut tulleja yli 6,7 miljardin euron arvoiselle tuonnille EU:sta. Kyse ei ole 6,7 miljardin euron tullimaksuista.