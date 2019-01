Ekokauppa Ekolo jättää Jyväskeskuksen – Siirtyy lopettaneen vaatekaupan paikalle

Ekokauppa Ekolo muuttaa Jyväskylässä uusiin tiloihin helmikuussa. Liike siirtyy Jyväskeskuksesta entisiin vaatekauppa Voglian tiloihin Kauppakatu 18:aan.

– Jyväskeskus on hiljentynyt parin vuoden aikana, kun moni liike on lopettanut. Meidän myyntimme on kääntynyt laskuun, Ekolon toimitusjohtaja Lena Kunelius kertoo.

– Toivomme, että saamme käännettyä myyntimme nousuun, sillä uusi paikka Kävelykadun varressa on näkyvämpi kuin nykyinen.

Uudessa paikassa myymälän koko pienenee hieman nykyisestä.

Ekolo on vuonna 2004 Jyväskylässä perustettu sosiaalinen yritys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta. Ekolon osakkeita omistaa yli 50 sijoittajaa, kuten Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän vihreät, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri, Ruohonjuuri Oy sekä muita yksittäisiä piensijoittajia.

Ekolo käyttää yritystoiminnasta syntyvän ylijäämän toiminnan kehittämisen lisäksi muun muassa luonnonsuojelu- ja eläinoikeusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Ekololla on toinen myymälä Helsingin Kalliossa. Lisäksi sillä on verkkokauppa. Tukkutoiminta on siirretty Ekolon kokonaan omistamaan Ekolo Wholesale Oy:hyn.

Ekolon liikevaihto oli viime maaliskuussa päättyneellä vuoden tilikaudella 1,2 miljoonaa euroa ja Ekolo Wholesalen 1,3 miljoonaa euroa. Kumpikin yhtiö teki muutaman tuhannen euron voitollisen tuloksen.

Ekololla on parhaillaan menossa osakeanti, joka alkoi marraskuussa ja päättyy 15. päivänä maaliskuuta. Merkittäväksi tarjotaan enintään 400 osaketta 400 euron kappalehintaan. Näin annilla tavoitellaan enintään 160 000 euroa.

– Osakeanti on lähtenyt hyvin käyntiin, Kunelius kertoo.

Osakeannista saatavilla varoilla Ekolo uudistaa konseptiaan sekä hakee pohjaa yrityksen kasvulle.