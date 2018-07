Elintarvikeyhtiö Raision tuotanto pysähdyksissä putkirikon vuoksi

Elintarvikeyhtiö Raision tuotanto on pysähdyksissä kaupungissa eilen tapahtuneen putkirikon vuoksi. Raision viestintäpäällikön Heidi Hirvosen mukaan elintarviketuotanto on pysähdyksissä niin kauan kuin on varmuus siitä, että veden laatu on sellaista kuin sen pitää olla.

Hirvonen ei arvioi, kuinka kauan tuotanto on pysähdyksissä. Hänen mukaansa yhtiö elää nyt sen mukaisesti, mitä viranomaiset ilmoittavat.

Asiasta kertoi ensin Turun Sanomat.