Elintarvikkeiden hinnat laskivat: Teollisuus piti tulonsa ennallaan, kauppa ja tuottajat joutuivat tinkimään

Elintarviketeollisuus on kasvattanut suhteellista osuuttaan peruselintarvikkeiden hinnoista, ilmenee Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta.

Euromääräisesti elintarviketeollisuuden tulot ovat kuitenkin pysyneet suurin piirtein ennallaan, sillä elintarvikkeiden hinnat kääntyivät laskuun tarkastelujakson aikana.

– Suomessa ruuan hinta nousi vuosina 2008–2013, mutta on sen jälkeen laskenut. Näitä vuosia vertailtaessa on siis muistettava, että ruokaketjussa eri osapuolten jaettavana oleva euromääräinen summa on viime vuosina pienentynyt, kertoo Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi.

Kaupan ja maataloustuottajien osuudet ovat supistuneet teollisuuden kasvattaessa osuuttaan. Kaupan osuus on supistunut hieman enemmän kuin tuottajien.

Tutkimuksen mukaan on viitteitä siitä, että kauppa on tinkinyt katteistaan. Kauppa on näin omilla toimillaan nopeuttanut elintarvikkeiden hintojen laskua.

Maataloudessa viljelijöiden saama osuus elintarvikkeiden kuluttajahinnoista on pudonnut, sillä tuottajahinnat ovat supistuneet yleisen markkinakehityksen imussa.

Kuluttajat hyötyneet

PTT:n maatalousekonomistin Johannes Piipposen mukaan koko elintarvikeketjun etu on lopulta se, että ketjussa pystytään tuottamaan sellaisia lisäarvotuotteita, joista kuluttaja on valmis maksamaan.

– Ruuan hinnan lasku on hyödyttänyt kuluttajia, mutta ketjun muille toimijoille se on, etenkin kannattavuuden kannalta, hankala asia, Piipponen sanoo

Tutkimuksessa selvitettiin elintarvikkeiden hinnanmuodostusta vuosina 2008, 2012 ja 2016. Kohteena olivat maito-, liha- ja viljasektorit.

Tutkimus on osa Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamaa Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus -tutkimushanketta.