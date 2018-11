Elon Muskille seuraaja Teslan hallituksen johtoon – taustalla tviitteihin liittyneet petossyytteet

Sähköautoyhtiö Teslan perustaja Elon Muskin seuraaja yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu. Tesla on nimittänyt hänen paikalleen australialaisen teleyhtiön Telstran talousjohtajan Robyn Denholmin, joka on ollut Teslan hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien.

Musk joutui eroamaan hallituksen puheenjohtajan paikalta lokakuussa. Hän sai Yhdysvaltain viranomaisilta miljoonasakot harhaanjohtavista tviiteistä. Sakkoihin myöntämisellä Musk sai soviteltua tviitteihin liittyvät petossyytteet.

Musk sai jatkaa Teslan toimitusjohtajana.

Denholm on kiinni Telstrassa puolen vuoden ajan. Musk toimii hänen neuvoantajanaan siirtymäkauden ajan.