Ennätysmäiset veronpalautukset ovat vauhdittaneet joulukauppaa, mutta kriittisimmät hetket ovat vielä edessä

Tänä vuonna joulu asettuu sopivasti alkuviikolle, mikä tarkoittaa monille pitkiä vapaita ja kaupoille täyden viikon pituista ostosjuhlaa.

Kauppojen joulumyynnin arvioidaankin sujuneen hyvin. Kaupan liitto tiedotti jo viime kuussa, että joulukaupan odotetaan kasvavan. Arvio perustuu hyvään taloustilanteeseen ja kohenneeseen ostovoimaan, joiden takia koko vuosi on menty kaupoissa plussan puolella, sanoo edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan liitosta.

– Tässä vaiheessa olemme vielä arvausten ja kuulopuheiden varassa. Mitä on juteltu kauppojen kanssa, niin sieltä on tullut positiivista viestiä. Ei ole ollut mitään ryntäystä muttei laskuakaan, Loikkanen sanoo.

K-Citymarketeissa joulukauppa on lähtenyt käyntiin positiivisissa merkeissä, arvioi ketjun johtaja Ari Sääksmäki.

Kokonaisuuden ratkaisevat kuitenkin tämä päivä ja tuleva viikonloppu. Kun jouluaatto ajoittuu maanantaille, on koko edeltävä viikko aikaa käyttää jouluostoksiin.

– Vielä näitä kriittisimpiä päiviä eletään, mutta tämänhetkinen tilanne näyttää hyvältä. Taloudellinen tilanne ja vähän myöhemmin maksettu veronpalautuspotti kantavat joulunpyhiin asti, Sääksmäki sanoo.

Tavaratalojen aika takoa tulosta

Joulu on kulta-aikaa erityisesti erikoiskaupalle ja tavarataloille. Sokoksen tavarataloissa joulumyynti on ollut suurin piirtein viime vuoden tasolla, arvioi myyntijohtaja Hans Backström. Backströmin mukaan myyntilukujen kasvua ei välttämättä olla näkemässä, koska kauppa on kasvanut jo parina viime vuonna.

– Itse uskon, että sillä on osa merkitystä, ihan joka vuosi ei nähdä sellaisia kasvuja. Ollaan ihan ok-tilanteessa, vaikka tietysti kasvua aina toivoo, Backström sanoo.

Myös Sokoksen osalta tulevalla viikonlopulla on iso merkitys lopullisten lukujen kannalta.

Stockmannilta ei kommentoida etukäteen, miten joulukauppa on sujunut. Viestintäjohtaja Anna Bjarland sanoo, että yleisellä tasolla voidaan todeta joulukaupan olevan Stockmannin vilkkain ja merkityksellisin sesonki Hullujen päivien kanssa.

– Vielä on kauppapäiviä jäljellä, ja kauppa vilkastuu mitä lähemmäksi joulua mennään, Bjarland sanoo.

Veronpalautukset ovat piristysruiske

Yli 3,6 miljoonan suomalaisen tilille napsahti viime viikon tiistaina ennätyssuuri potti veronpalautuksia, yhteensä 2,9 miljardia euroa.

Lähes joka kolmas veronpalautuksia saava suunnitteli Nordean kyselyn mukaan käyttävänsä ainakin osan rahoista joulumenoihin, joten kauppojen haalittavaksi jäi sievoinen osa potista.

Stockmannilla veronpalautuspäivä näkyi selkeänä piristyspiikkinä myynneissä. Myös Sokoksissa veronpalautuksilla oli myönteistä vaikutusta, ja joulumyynti lähti Backströmin mukaan vain kiivastumaan viime tiistaista lähtien.

Kaupan liiton Loikkanen ei halua ylikorostaa veronpalautusten merkitystä.

– Täytyy muistaa, että myös he, jotka eivät ole saaneet paalutuksia, viettävät joulua. Ei kauppa perustu pelkästään veronpalautuksiin, hän sanoo.

– Joulukauppa tulee pysymään, on veronpalautuksia tai ei.

Ensi jouluna veronpalautusten merkitystä joulukaupalle voidaan arvioida toden teolla, kun palautuksia aletaan maksaa jo elokuussa.

Alkutalven alennustempaukset eivät syö joulukauppaa

Kaupoilla on ollut alkutalvesta useita mahdollisuuksia houkutella ihmisiä ostoksille. Alennusmyyntikampanjat käynnisti Single's Day 11. marraskuuta, ja parisen viikkoa myöhemmin ostosjuhlaa jatkoi Suomessakin jo lähes perinteeksi muodostunut Black Friday.

Sokoksissa ja K-Citymarketeissa erilaiset alennuspäivät ovat muotoutuneet merkityksellisiksi kauppapäiviksi, jotka kiinnostavat asiakkaita ja näkyvät kassavirroissa. Niiden ei ainakaan vielä nähdä syövän joulukauppaa.

– Dramaattista vaikutusta ei ole havaittu, sanoo Backström Sokokselta.

K-Citymarkettien Sääksmäki sanoo, että esimerkiksi Black Fridayna ostetaan siinä hetkessä tarpeeseen olevaa tavaraa ja joulukauppa käydään lähempänä joulua.

Kaupan liiton Loikkanen näkee, että toisin kuin perinteisillä talven ja kesän alennusmyynneillä, alennustempauspäivien tehtävä on toimia markkinointina.

– Sillon ei tarvitse tyhjentää koko kauppaa, vaan silloin houkutellaan ihmisiä kauppoihin.

Sekä Sokoksissa että K-Citymarketeissa alennusmyynnit alkavat vasta joulun jälkeen. Myös Stockmannin alennusmyynnit alkavat varsinaisesti vasta joulun jälkeen, mutta tavarataloissa on jo ennen joulua ollut muodin ennakkoale.