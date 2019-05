Entinen rekkakuski osti tontin Päijänteen rannalta, rakensi talon ja ryhtyi kyläkauppiaaksi pikkukuntaan

– Ajattelin, että tuohon olisi saanut hyvän majatalon, mutta eihän se onnistu.

Ollaan Luhangan kirkonkylässä sijaitsevan M-Marketin järvenpuoleiseen päätyyn rakennettavalla terassilla. Puhuja on Jarno Ankerman, kyläkauppias, ravintoloitsija ja ideanikkari.

Oikealla on kunnanvirasto, idyllisen näköinen puurakennus – olisihan se tosiaankin hyvä majatalon aihio. Edessä, terassin ja rannan välissä, on harmaaksi myllerretty savikko, joka tasoitetaan hiekalle tai nurmelle. Järven puolelle tulee yksityinen satama, parikymmentä venepaikkaa ja veneiden tankkauspiste.

Ensisilmäykseltä näyttää siltä, että veneilijöiden palveluita parannetaan kunnolla – eikä vaikutelma muutu vähän pitemmänkään silmäilyn jälkeen.

– Uskon tähän vahvasti, Ankerman sanoo.

– Marketin ja ravintola Reetin ohella tästä hyötyvät kirkonkylän muutkin yrittäjät.

Ankerman on alun perin Ranualta, mistä hän ajautui 1980-luvulla pääkaupunkiseudulle. Työkokemusta on kertynyt muun muassa rekkojen ajamisesta Suomessa ja Euroopassa, yleisistä rakennustöistä ja kioskin pitämisestä. Pääkaupunkiseudulla toimii edelleenkin oma, alakattoihin erikoistunut yritys, joka on tällä hetkellä velipojan ohjauksessa.

– Kesällä 2012 oli Espoossa ja huomasin Hesarista, että Luhangan Hepoluhdassa oli myynnissä hyvä tontti, Ankerman muistelee.

– Lähdin katsomaan sitä heti seuraavana päivänä. Vaikutuin jo Keskustietä ajaessani, ja kun pääsin tontille, olin ihan myyty.

Ensin Ankerman rakensi saunamökin ja sen jälkeen omakotitalon. Luhangassa tuli vietettyä jatkuvasti enemmän aikaa.

– Rupesin sitten miettimään, voisinko saada elantoni täältä.

Ratkaisuksi tuli kyläkaupan ostaminen.

– Alkuvuodesta 2018 kysyin Seppälän Päiviltä että, "kuinkahan paljon sinä tätä kauppaa rakastat".

Rakkautta oli, mutta ei niin paljoa, etteikö luopuminen olisi onnistunut.

– Kauppiaan vaihto tehtiin syksyllä. Olisin tietysti voinut aloittaa remontin saman tien, mutta en uskaltanut, kun tiesin myynnin laskevan talven tullessa.

– Syksyn käytin asiakkaisiin tutustumiseen ja myyntikäyrien seuraamiseen.

Sen jälkeen uudistukset olivat enää tekemistä vaille valmiita.

Ankerman aloitti uudistukset lisäämällä kyläkaupan tuotevalikoimaa. Hän arvioi, että valikoima on jotakuinkin kaksinkertaistunut viime kesään verrattuna.

– Meillä on myös palautelaatikko, johon voi laittaa tuotetoiveita. Kaupassa on yhdenkin asiakkaan tuotteita, mutta enemmän otamme toki sellaista, mikä kiinnostaa useampia.

Sataman myllerryksen ohella näkyvin uudistus on ravintola Reetin siirtäminen kaupan järvenpuoleiseen päätyyn. Asiakaspaikkoja tulee yhteensä 99, joista 50 on varsinaiseen ravintolasaliin ja 49 terassille.

– Lisäksi alakertaan tulee anniskelualue, jonka sisustuksessa on ajateltu lähinnä motoristeja – mutta tottahan sinne ovat kaikki tervetulleita.

Ravintolan vanhalle paikalle Ankerman on suunnitellut vuokrahuoneiden rakentamista.

– Tilaa on noin 70 neliötä, joten siihen voisi saada neljä kahden hengen huonetta yöpymisiä varten.

Ankerman sanoo, että kyläkaupan ja ravintolan tuotto syntyy kevään, kesän ja alkusyksyn aikana.

– Luhangassa on noin 800 kesämökkiä, joten mökkiläiset sekä näkyvät että tuntuvat täällä. Ensimmäiset tulevat joskus maaliskuun aurinkoisina päivinä ja viimeiset lähtevät syys-lokakuussa.

– Talvella kyläkaupan valikoima on pienempi, mutta kesällä myymälästä saa lähes kaikkea.