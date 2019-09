Epätietoisuus kalvaa kotona ja kohteessa – "Tjäreborgin suunnalta ei ole kuulunut pihaustakaan"

Helsinkiläinen Riikka Viljanen vastaa puhelimeen aurinkoisella Kosilla. Ilmatieteen laitoksen mukaan elohopea on pyörinyt Kreikalle kuuluvalla saarella tänään 24 lämpöasteen paikkeilla.

Viljasen alkuiltapäivä vierähti uima-altaan reunalla ja päiväunten jälkeen on tarkoitus viedä kuusivuotias tyttärenpoika vesipuistoon. Brittiläisen matkayhtiön Thomas Cookin konkurssi ei näytä kylvävän epätoivoa lomakohteessa ja normaalia lomanviettoa on Viljasen mukaan tänäänkin suunnitelmissa.

– Ainakaan tässä meidän hotellissa ei ole mitään merkkejä mistään konkursseista eikä mitään paniikkeja, Viljanen kertoo STT:lle.

Viljanen on lomalla tyttärensä ja tämän lapsen kanssa. Matkaa on takana kolme päivää ja Suomeen on määrä palata perjantaina. Kolmikon matkanjärjestäjä, konkurssiin menneen Thomas Cookin tytäryhtiö Tjäreborg on ollut Viljasen mukaan vaitonainen.

– Tjäreborgin puolelta ei ole kuulunut pihaustakaan, olemme itse lukeneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuja ja ohjeita.

– Netin kautta saimme tiedon, että Thomas Cook on mennyt konkurssiin ja mietimme, saammeko sitten aamupalaa, mutta ei tuossa ollut mitään muutosta mihinkään. Ei vaikuta lomaan, ja yritämme olla ihan rennosti.

"Vähän huonolta näyttää tilanne"

Maija Piispanen kertoo, että heidän kotonaan tunnelma on jossain määrin stressaantunut ja ennen kaikkea epävarma. Perhe on odottanut hartaasti lähtöä Kreetalle, ja aurinkoon on ollut tarkoitus lähteä vihdoin ensi viikon torstaina Tjäreborgilla.

Pieni toivon pilkahdus Piispasen kotitalouden yllä leijuvan epätietoisuuden keskellä kuitenkin on, sillä perheen matkat eivät ole Piispasen mukaan Thomas Cook Airlinesin lentämiä, vaan lennoista vastaa tanskalainen Jet Time -lentoyhtiö.

Tänään ainakin Jet Time ja turkkilainen Freebird ovat lentäneet ihmisiä takaisin Suomeen. Tjäreborg kertoi tosin tänään, etteivät nämäkään lentoyhtiöt veisi enää uusia asiakkaita kohteeseen.

Piispasen mukaan Tjäreborgin suunnalta ei ole kuulunut mitään, ja he suunnittelevat olevansa matkayhtiöön yhteydessä aktiivisemmin viimeistään loppuviikosta.

– Ajattelimme, että odotamme. Sinne varmaan aika moni ihminen tällä hetkellä laittaa viestiä.

Piispaselle ja hänen miehelleen syntyi joulukuussa tyttö, minkä takia pariskunta päätti lähteä ensimmäistä kertaa niin sanotulle pakettimatkalle.

– Olemme harrastaneet enemmän omatoimimatkailua. Nyt ajattelimme, että kun tämä on ensimmäinen reissu lapsen kanssa, ottaisimme niin sanotusti varman päälle. Vähän nyt huonolta näyttää tilanne, Piispanen naurahtaa.

Tjäreborg ei ole vielä julkaissut tietoja tulevien päivien lentojen kohtalosta.

Äkkilähtö tilalle?

Lappeenrantalaisparilla on ollut viime vuosina muutenkin huono tuuri matkustelun kanssa. Kahdella aiemmalla reissulla he kärsivät sairasteluista ja ruokamyrkytyksistä. Kolmas suunnitteilla ollut reissu peruuntui raskausajan vaivojen takia.

– Alkaa tuntua vähän surkuhupaisalta. Että onko joku kohtalo, joka potkii päähän, kun on monta reissua, jotka ovat menneet vähän penkin alle, Piispanen kertoo.

Jos matka ei toteudu, kertoo Piispanen perheen etsivän äkkilähdön tilalle.

– Olemme sen verran pitkään odottaneet tätä reissua, että johonkin on pakko päästä.

Paitsi että Kreetan-reissun oli tarkoitus olla pienokaisen ensimmäinen matka, oli se vanhemmilta muutenkin poikkeuksellinen sijoitus. Euroja on matkassa jo kiinni budjettimatkailuun tottuneiden silmissä tavallista enemmän.

– Mies maksoi matkan ja tässä oli minulle sekä synttärilahja että hääpäivälahja. Harmittaa, että kun reissuun satsattiin rahallisesti enemmän ja sitten kävi näin huono tuuri, Piispanen summaa.

Maanantaisille matkaajille lähetettiin tekstiviestit

Eveliina Konu on perheineen lomalla Kroatiassa Bracin saarella. Heidän on ollut määrä lentää Suomeen keskiviikkona noin kello 11. Konut kävivät Tjäreborgin infopisteellä kysymässä Thomas Cookin konkurssin mahdollisista vaikutuksista heidän lentoonsa.

Matkaoppaat kertoivat, että asiasta tiedotetaan tekstiviestitse, kun jotain tiedotettavaa on.

– Meillä ei ole muuta tietoa kuin että lentoa yritetään järjestää, Konu kertoo.

Tjäreborgin myyntijohtajan Saana Ruonalan mukaan yhtiö on ollut tekstiviestitse yhteydessä niihin asiakkaisiinsa, joiden matkustuspäivä olisi ollut tänään. Asiakkaita on myös ohjattu verkkosivuille tarkistamaan tuoreimmat tilannetiedot.

– Ensisijaisesti olemme olleet yhteydessä tämän päivän asiakkaisiin, Ruonala kertoo STT:lle.

Muina päivinä matkustaville asiakkaille ei ole vielä tiedotettu mitään, sillä seuraavien lentojen osalta ei ole tietoa yhtiölläkään, Ruonala kertoo. Hän ei osaa arvioida, milloin muihin asiakkaisiin ollaan yhteydessä.

– Pyritään lähtöjärjestyksessä ottamaan yhteyttä näihin asiakkaisiin ja informoimaan sitä mukaa, kun tietoja alkaa tulla siitä, miten toimitaan jatkossa. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään tietoa siitä, Ruonala sanoo.

"Tuliaiset ovat varmaan mennyttä"

Kosilla lomaileva Viljanen kertoo varautuneensa henkisesti siihen, että paluulennot tai lentojen aikataulut saattavat muuttua. Paluulennolle etukäteen maksetut hyödykkeet lienevät kuitenkin historiaa.

Paluulennolle voi lisämaksusta muun muassa varata mieluisat istumapaikat, ruuat tai tilata tax freestä tuliaisia, jotka odottavat matkalaista koneessa.

– Olen jo tilannut ja maksanut nämä kaikki tälle matkalle. Ne ovat varmaan nyt sitten mennyttä.

Tämänhetkinen tilanne ei vaikuta puhelimen välityksellä stressaavan lomailijaa. Viljanen on kuitenkin varannut Tjäreborgin kautta toisenkin matkan, jolle hänen olisi ollut tarkoitus lähteä marraskuussa.

Hän kertoo olevansa varautunut siihen, että matka peruuntuu ja parin sadan euron suuruinen varausmaksu menee konkurssipesän uumeniin. Viljanen kertoo kuitenkin ennakoineensa tilannetta sen verran, että maksoi varausmaksun luottokortilla.

– Taisin jopa maksaa sen Visalla, kun on ollut vähän tällaista aavistusta ilmassa, että Thomas Cookilla ei mene hyvin. Varmemmin saa omansa takaisin sitten, hän kertoo.