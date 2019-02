Epävarmuus vaikeuttaa Brexit-valmisteluja Keski-Suomessa – tuhoisin vaihtoehto olisi sopimukseton ero

Britannian eroaminen Euroopan unionista tullee vielä aiheuttamaan harmaita hiuksia monissa keskisuomalaisissa yrityksissä. Brexitin vaikutukset vaihtelevat paljon toimialan ja yrityksen mukaan.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen muistuttaa, että brexit koskettaa suurempaa joukkoa yrityksiä kuin yleisesti ajatellaan. Britanniasta tulee yhdessä yössä 30. maaliskuuta alkaen ilman siirtymäaikoja EU:n ulkopuolinen maa, ellei mitään uusia poliittisia päätöksiä tehdä.

– Monet kuvittelevat, että ­brexit koskettaa vain vienti- ja tuontiyrityksiä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan ero vaikuttaa yhtä lailla brittituotteita ja -palveluita käyttäviin yrityksiin kuten esimerkiksi parturiliikkeisiin ja pieniin kauppoihin, Hiltunen sanoo.

Hän kehottaa huolelliseen valmistautumiseen erityisesti sellaisia yrityksiä, jotka ovat harjoittaneet vain EU:n sisäistä kauppaa.

– Esimerkiksi tullausmenettelyssä on paljon opeteltavaa. Kauppakamareista on saatavissa runsaasti tietoa, mutta viime kädessä kukin yritys vastaa itse riskeistä.

Eniten Hiltusta huolettaa se, että Britannia todella ajautuu sopimuksettomaan eroon EU:n kanssa.

– Se olisi kaikkein tuhoisin vaihtoehto. Tällöin Britannia olisi samassa asemassa kuin Venäjä. Toivottavasti sopimus saadaan aikaan, sillä se takaa yrityksille siirtymäajan vuoden 2020 loppuun saakka.

Yli 1 100 ihmistä Jämsässä ja Jyväskylässä työllistävän UPM-konsernin liikevaihdosta noin kuusi prosenttia syntyy Englannissa. Sen markkinoille viedään tuotteita myös Keski-Suomen tuotantolaitoksista.

– Brexit saattaa tilapäisesti vaikuttaa tiettyihin toimituksiin. On kuitenkin muistettava, että koska kauppa Britannian kanssa ei häviä mihinkään, on kokonaisvaikutus UPM:lle melko rajallinen, pohtii UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Marko Janhunen.

UPM on varautunut muun muassa kauppa- ja tullimuodollisuuksiin, verotussääntöihin ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyviin brexit-kysymyksiin.

– Brexitin vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida, koska on epävarmaa, miten ero tosiasiassa tapahtuu ja milloin. Sopimuksettoman eron myötä avainkysymyksenä on Britannian tullin järjestelmien kuormitus ja niiden sujuva toiminta, Janhunen pohtii.

Hän korostaa, että liike-elämälle sekä Britanniassa että EU:ssa on tärkeää, että ero tapahtuu mahdollisimman hallitusti ja ennakoitavasti.

Keski-Suomen suurin teollinen työnantaja, Valmet-konserni on varautunut brexitiin huolella.

– Olemme seuranneet tarkkaan päätöksenteon edistymistä Britanniassa. Pyrimme löytämään erilaisia keinoja, joiden avulla voimme vähentää mahdollisia häiriövaikutuksia kaikissa vaihtoehdoissa, kertoo Palvelut-liiketoiminnan johtaja Aki Niemi Valmetilta.

Hänen mukaansa viime vuosina Britannia ei ole ollut koko Valmetin eikä Rautpohjan tehtaan tärkeimpien kauppakumppanien joukossa.

– Meillä on ollut Britannian suunnalla lähinnä projektitoimintaa, jonka rahallinen arvo vaihtelee vuosittain. Lisäksi siellä on teloihin ja automaatioon liittyvää huoltotoimintaa, jota hoidetaan paikallisin voimin.

Keskisuomalainen kysyi brexit-vaikutuksia myös traktorivalmistaja Valtralta, mutta yhtiön johto kieltäytyi kommentoimasta asiaa.