Eri yhtiöt kertoneet tänään yt-neuvotteluista – syynä korona

Useat yhtiöt ovat perjantaina ilmoittaneet yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta koronaviruksen takia. Valmet Automotive kertoo, että Uudenkaupungin autotehtaalla on koronavirustilanteesta aiheutuva pula autojen komponenteista. Työnantaja harkitsee enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.

Valmet Automotiven yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia tuotannossa ja tuotannon tukitehtävissä työskenteleviä työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

Yhtiön mukaan kyseessä on toimitusketjun määräaikainen katkos, ja tilanteen arvioidaan palaavan suunnitelmien mukaiselle tasolle tämän kevään aikana.

– Tilanne on muuttunut erittäin nopeasti viime päivien aikana, ja vastaamme tilanteeseen nopeilla toimilla. On valitettavaa, että ulkoiset tekijät vaikuttavat näin toimintaamme, mutta Valmet Automotiven näkymät pysyvät edelleen erittäin vahvoina. Kyse on tilapäisestä sopeutustarpeesta, sanoo Valmet Automotiven valmistustoiminnan johtaja Pasi Rannus tiedotteessa.

Sokotel aloittaa yt:t varmuuden vuoksi

Matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava Sokotel kertoi puolestaan aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut varotoimena. Sokotelin mukaan neuvottelut voivat johtaa lomautuksiin.

Sokotel kertoo tiedotteessa, että lomauttamiset toteutettaisiin tarvittaessa koronaviruksen aiheuttamien liiketoimintavaikutusten aikana. Lomautusten kesto olisi enintään 90 päivää.

Koronavirus on Sokotelin mukaan vaikuttanut merkittävästi hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintaan.

– Koronaviruksen tilannekuva muuttuu päivittäin. Yt-neuvottelut ovat varautumistoimenpide ja toivomme, ettemme joudu turvautumaan lomautuksiin. Meille on tärkeintä henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuus, ja tulemme jatkossakin tiedottamaan tilanteesta avoimesti, sanoo Sokotelin toimitusjohtaja Jarkko Härmälä.