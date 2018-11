Eriarvoisuus kärjistyy joulun tavarapaljouden keskellä, muistuttaa Luonto-Liitto – kulutusjuhlan voi myös sivuuttaa ja auttaa vaikka Jemenin lapsia

Alkavan joulukaupan ja Black Friday -hulinan vastapainoksi useat järjestöt muistuttivat perjantaina toisenlaisista tavoista saada elämään mielekkyyttä. Tunnetuin näistä on Älä osta mitään -päivä, jonka juuret juontavat 90-luvun alkupuolelle Kanadaan.

Päivän ajoituksella halutaan kritisoida joulua edeltävää ostohysteriaa. Joissakin Euroopan maissa Älä osta mitään -päivää vietetään vasta lauantaina, koska se on usein vielä perjantaitakin vilkkaampi ostospäivä.

Luonto-Liitto muistuttaa, että eriarvoisuus kärjistyy joulun tavarapaljouden keskellä. Toiset ostavat yhä enemmän ja kalliimpaa, kun taas toisilla ei ole varaa edes perushyödykkeisiin.

– On selvää, että nykyinen kuluttamisen taso on kestämätön. Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden väheneminen uhkaavat muuttaa koko maapallon elinolosuhteita ja tulevaisuutta. Vastuullinen kuluttaminen on kaikkien asia, muistutti Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Nina Kaipio tiedotteessa.

YK:n lastenjärjestö Unicef puolestaan muistutti kulutushysteerikoita Jemenin lasten asemasta omalla Black Friday -kampanjallaan. Nälkäkuoleman partaalla oleville lapsille jokainen perjantai on Unicefin mukaan ilman apua sysimusta. Kampanja oli huikea menestys, sillä alle vuorokaudessa lahjoitettiin jo ennätykselliset 150 000 euroa, valtaosa Facebookin kautta.

Kirkko ja kaupunki -lehti otti kantaa kulutusjuhlaan julkaisemalla Facebook-sivullaan kuvan Jeesuksesta ristillä varustettuna tekstillä "Te ette oo mustaa perjantaita nähnykkää".