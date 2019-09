Ericsson varautuu yli miljardin euron rapsuihin Yhdysvaltain korruptiotutkimusten vuoksi

Ruotsalainen verkkoyhtiö Ericsson kertoo tehneensä 12 miljardin kruunun eli noin 1,1 miljardin euron varauksen kattaakseen Yhdysvalloissa meneillään olevan korruptiotutkinnan seuraamuksia. Varaus kattaa sakon, jonka Ericsson odottaa saavansa, ja se vaikuttaa yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Ericsson on vuodesta 2013 tehnyt Yhdysvaltain viranomaisten kanssa yhteistyötä asian tutkinnassa. Tutkinta koskee yhtiön toimintaa kuudessa maassa, muun muassa Kiinassa. Yhtiö on myöntänyt, että eettisiä koodeja on rikottu ja muun muassa sisäisessä valvonnassa on ollut puutteita.

– Meidän täytyy tunnustaa, että yhtiö on epäonnistunut menneisyydessä, Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm sanoi yhtiön tiedotteessa.

Ericsson julkistaa osavuosikatsauksensa lokakuun puolivälissä.