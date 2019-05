Essi löysi uuden työpaikan Amarillosta, kun kaveri vinkkasi

Essi Hakala aloitti viime heinäkuussa ravintola Amarillon kokkina Jyväskylässä ja helpotti samalla maakunnan suurimman työnantajan, Osuuskauppa Keskimaan kokkipulaa.

– Kaveri vinkkasi työpaikasta, kun olin lomalla. Halusin uusia tuulia ja uusia haasteita, kertoo Hakala, 23, joka on viihtynyt myös aiemmissa työpaikoissaan.

Perhosta syntyisin oleva Hakala aloitti keittiötyöt 15-vuotiaana Kyyjärven Shellillä. Työkokemusta kertyi lukiovuosina ensin kesäisin ja myöhemmin laajemmin.

– Ekat kesät olin tiskarina, sitten siirryin vähitellen keittiön puolelle auttamaan, hän kertoo.

Täytettyään 18 ja saatuaan ajokortin Hakala alkoi kulkea töissä Hirvaskankaan Shellillä, jossa hän työskenteli viime kesään saakka.

– Työ on erilaista. Amarillossa on enemmän kiirettä, mutta tykkään työskennellä paineen alla.

Kovin kiire on perjantai- ja lauantai-iltaisin. Kiire-iltoina Amarillossa on 3–4 kokkia valmistamassa ja nostamassa annoksia. Lisäksi vuorossa on kaksi keittiöapulaista ja tiskari. Arki-iltoina pärjätään 2–3 kokilla.

– Täällä ollaan kuin yhtä perhettä. Autamme toinen toisiamme, Hakala kehuu.

Vappua edeltäneenä lauantaina hän sai hoidettavakseen ensimmäistä kertaa Amarillon Tablen, kahdeksan hengen yhteispöydän, jossa asiakkaita palvelee oma kokki.

– Jännitin tilannetta, sillä Tablessa ollaan enemmän asiakkaiden kanssa, Hakala kertoo hyvin sujuneesta illasta.

Hakalan mukaan työtunteja on ollut riittävästi.

– Tykkään, että jokainen päivä on erilainen ja että saan tehdä erilaisia juttuja.

Nykyinen elämäntilanne tuntuu hänestä hyvältä. Vakityö, mies ja amstaffi-koira ovat mukava kokonaisuus.

– Lenkkeilen koiran kanssa niin, että pysyn itsekin kunnossa.

Hakala on koulutukseltaan ylioppilas.

– Olen miettinyt opiskelua. Joskus sen aika varmaan tulee.

Mutta miksi yritysten on vaikea palkata kokkeja?

– Varmaan nuoria ihmisiä jännittää se, että työ painottuu viikonloppuihin, Hakala arvelee.

Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtajan Kaisamaria Thusbergin mukaan Hakala on erinomainen esimerkki sitoutuneesta, kehityshaluisesta ja positiivisella asenteella varustetusta ammattilaisesta alalla, jossa on jatkuva työvoimapula.

– Keski-Suomessa keittiöalan ammattilaiset ovat kiven alla, ja kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa, Thusberg kertoo.

Keskimaa on yrittänyt ratkoa pulmaa monin keinoin.

– Olemme valmiita ja halukkaita myös kouluttamaan työvoimaa itse, ja tässä on useita hankkeita menossa alueen oppilaitosten kanssa, Thusberg kertoo.

Keskimaa kouluttaa ABC-liikennemyymälöiden työntekijöitä keittiötyöntekijöiksi, jos ammattilaisia ei ole saatavissa.

Ongelmana on, että keittiöalan linjat eivät ole täynnä ammattioppilaitoksissakaan. Myös vuokratyöfirmoilla on pulaa keittiöalan ammattilaisista.

Keskimaalla on ollut maakunnan reuna-alueilla vaikeuksia palkata henkilökuntaa myös myymälöihinsä.

– Määrällisesti hakijoita voi olla hyvinkin. Mutta jos työttömyys on kestänyt pitkään, voi olla vaikeaa sijoittua takaisin työmarkkinoille. Lisäksi myymälätyö on fyysisesti raskasta, Thusberg sanoo.

Nuoria työnhakijoita reuna-alueilla on hänen mukaansa vähän, sillä valtaosa nuorista muuttaa pois pieniltä paikkakunnilta.

Keskimaalla oli alkuviikosta menossa 30 vakanssin täyttö. Niistä 10 oli kokin paikkoja.