Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi, että Suomen bruttokansantuotteen kasvu hidastuu tänä vuonna 1,4 prosenttiin ja ensi vuonna 1,2 prosenttiin. Syynä on heikkenevä maailmantalouden kasvu.

Kuluvan vuoden kasvulukua Etla on korjannut jyrkästi alaspäin. Vielä syyskuussa Etla ennusti Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,2 prosenttia.

Suomen talous perustuu Etlan mukaan jatkossa entistä enemmän yksityisen kulutuksen kasvuun. Viennissä pontimena ovat tänä vuonna suuret laivatoimitukset.

– Lähivuosina ajamme Suomen taloudessa pienemmällä vaihteella. Ylinopeudesta ei ole vaaraa, tämä talouskasvu ei riitä vauhdittamaan inflaatiota, arvioi Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus tiedotteessa.

Etla ennustaa, että kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna runsaan prosentin verran.

– Kyse on laajemmasta ilmiöstä länsimaissa, matala pohjainflaatio ja hidastuva talouskasvu lykkäävät myös EKP:n koronnostoa. Odotamme ohjauskoron nostoa nollatasolta vasta vuoden 2021 alussa, Lehmus sanoo.

Danske Bank povaa 1,7 prosentin kasvua

Danske Bank puolestaan ennustaa, että maailmantalouden epävarmuustekijät painavat myös Suomen tämän vuoden talouskasvua. Pankki ennustaa Suomen talouden kasvavan 1,7 prosenttia tänä vuonna.

Pankin ennusteen mukaan kasvua synnyttää lähinnä yksityinen kulutus, sillä viennin kasvu on heikkoa. Ennuste tälle vuodelle on sama, jonka Danske on antanut aiemmin. Myös Aktia arvioi maanantaina suhdannekatsauksessaan tämän vuoden kasvun olevan 1,7 prosenttia.

Kansainväliseen talouteen epävarmuutta puhaltavat Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota sekä EU:n alueella etenkin brexit ja Italian taantuma. Pankki katsoo, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ero tuo myös lisää epävarmuustekijöitä kansantalouteen.

– Soten kaatumisen jälkimainingeissa kevään eduskuntavaalit tuovat uhkaa kalliista vaalilupauksista ja hallitusneuvotteluiden pitkittymisestä, Dansken pääekonomisti Pasi Kuoppamäki arvioi tiedotteessa.

Euroopan talouden hiipumisen myötä myös Euroopan keskuspankki on hellittänyt korkoennustettaan.

– Uusien asuntolainojen keskimääräinen reaalikorko on negatiivinen ja säilyy lähitulevaisuudessa sellaisena, koska korot eivät lähde merkittävään nousuun ennustejaksolla, joka ulottuu vuoteen 2020 saakka, Dansken ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo.

Pääekonomisti Kuoppamäki kääntää katseensa myös suomalaisen työn hiipuvaan tuottavuuteen.

– Työn tuottavuuden kasvattaminen tulee olemaan avainroolissa lähivuosina, koska työvoiman tarjonnan kasvu on vähitellen tyrehtymässä, Kuoppamäki sanoo.

Dansken mukaan myös asuntomarkkinoilla alkaa hiljaisempi ajanjakso, josta vihjaa rakennuslupien laskenut määrä.

Taantuman riski koholla vuonna 2020

Vuodelle 2020 Danske Bank ennustaa enää 1,2 prosentin talouskasvua. Pankin mukaan myös taantuman riski kohoaa vuoden 2020 aikana osin julkisten talouksien velkaantumisen vuoksi.

– Maailmantalouden kyky kestää riskejä on osin parempi kuin ennen finanssikriisiä. Toisaalta monissa maissa julkisten talouksien velka on merkittävästi kriisiä edeltänyttä tasoa korkeampi ja keskuspankkien liikkumavara olisi kriisin iskiessä rajallinen, koska rahapolitiikkaa ei ole ehditty normalisoida, Appelqvist sanoo.