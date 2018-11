Etla: Työllisyysaste mahdollista nostaa 75 prosenttiin – kiky, palkkamaltti ja työn tarjontaa lisänneet uudistukset selittävät puolet työpaikkojen lisäyksestä

Työllisyysaste on mahdollista nostaa 75 prosenttiin seuraavalla hallituskaudella, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Nopean kasvun jatkuminen vaatii kuitenkin lisää rakennemuutoksia.

– Reformien pitäisi olla aika tömäköitäkin, painottaa Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Etlan julkaiseman raportin mukaan työllisyysasteen nostaminen edellyttää muun muassa kannusteiden parantamista ja joustavampia palkkoja. On myös huolehdittava, huonoimmat työllistymisedellytykset omaavien työtaitoja kehitetään nykyistä paremmin.

– Iso avoin kysymys on, mitä tapahtuu palkanmuodostukselle, Vihriälä sanoo.

Etla haluaa, että uudistukset tehtäisiin etupainotteisesti niin, että niiden vaikutukset alkaisivat tuntua jo ensi vaalikaudella. Tällöin 75 prosentin työllisyysaste voisi toteutua.

Kuluvalla vaalikaudella kilpailukykysopimus, palkkamaltti ja hallituksen työn tarjontaa lisäävät uudistukset selittävät noin puolet työpaikkojen lisäyksestä hallituskauden aikana, ilmenee Etlan raportista.

– Havaitsimme, että Suomen kustannuskilpailukyky on selvästi parantunut kiky-sopimuksen ansiosta. Tämän lisäksi on toteutettu rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat lisänneet työn tarjontaa, Vihriälä sanoo tiedotteessa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työllisyystavoite on 72 prosenttia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että työllisyystavoitteen saavuttaminen on toteutumassa.

– Uudella kikyn tapaisella kustannustason alentamisella tuskin kuitenkaan voidaan lisätä työllisyyttä jatkossa, joten työn tarjontaa lisääviä ja tuottavuutta vahvistavia uudistuksia on syytä jatkaa, Vihriälä arvioi.

Etlan raportti käy läpi Suomen tuotannon ja työllisyyden heikkoa kehitystä vuosina 2009–2015 sekä nopeata kasvukäännettä vuonna 2015. Työpaikkojen määrä lisääntyi aluksi hitaasti, mutta kiihtyi vuonna 2017.

Tuotannon ja työllisyyden kasvu on ollut laaja-alaista: se on ulottunut monille toimialoille ja laajasti koko maahan. Vienti ja investoinnit ovat kohentuneet viime vuosina nopeasti.

Viennin veto auttanut

Kilpailukykysopimuksen ja muiden omien toimien ohella Suomi on saanut vetoapua kasvavasta maailmantaloudesta. Euroopan keskuspankin massiivinen elvytys on lisännyt kasvua euroalueella, ja samalla elvytys on edesauttanut vientiedellytyksiä euroalueen ulkopuolelle heikentyneen euron muodossa.

Yksi syy elpymiseen on myös se, ettei Nokian romahdus vaikuta enää Suomen talouteen. Nokia-vetoisen ict-sektorin notkahdus ei riippunut Suomen kustannuskilpailukyvystä.

– Bruttokansantuotteen pudotuksesta 4 prosenttiyksikköä tuli Nokia-sektorilta, Vihriälä sanoo.

SDP:n Lindtman aloittaisi uudist

ukset perhevapaista ja sosiaaliturvasta

Rakenteellisia uudistuksia on tehtävä nyt, ja se on tärkeä viesti, arvioi suurimman oppositiopuolueen SDP:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman Etlan raporttia.

Lindtmanin mukaan tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia ovat muun muassa perhevapaauudistus, sosiaaliturvan uudistaminen sekä oppivelvollisuuden laajentaminen. Hän tarkentaa, että työ- ja perhe-elämä pitäisi sovittaa nykyistä paremmin yhteen samoin kuin työ ja sosiaaliturva.

Lindtman vakuuttaa, että SDP on valmis sitoutumaan uudistuksiin, jotta työllisyysastetta saataisiin nostettua 75 prosenttiin. Hän harmittelee, että esimerkiksi perhevapaauudistusta ei saatu aikaan tällä hallituskaudella.

– Jos olisi tahtoa, niin perhevapaauudistus olisi jo pitkällä ja samoin oppivelvollisuuden laajentaminen voitaisiin tehdä heti, Lindtman sanoo.

Lindtman pitääkin tärkeänä Etlan viestiä siitä, että uudistuksia tarvitaan pian. Hänen mukaansa SDP olisi valmis käynnistämään uudistukset vaikka välittömästi.

Lindtman pitää hyvänä, että politiikan vaikutuksia tutkitaan. Etlan raportista ilmenee, että kilpailukykysopimus, palkkamaltti ja hallituksen työn tarjontaa lisäävät uudistukset selittävät noin puolet työpaikkojen lisäyksestä hallituskauden aikana.