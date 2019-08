Eurokangas luottaa edelleen kivijalkaan – Jyväskylän myymälä on yksi ketjun 31 kaupasta

Eurokankaan toimitusjohtaja Daniel Ward luottaa kivijalkakaupan ja erikoiskaupan menestykseen myös tulevaisuudessa. Yrityksellä on Suomessa 31 myymälää, joista yksi toimii Jyväskylässä kauppakeskus Sokkarissa.

– Me luotamme siihen, että jos teemme omaa juttuamme ja teemme sen hyvin, niin se palkitaan pitkässä juoksussa. En usko siihen, että ihmiset eivät jatkossa enää poistuisi kotoaan, perheyrityksen kolmannen polven kangaskauppias Ward sanoo.

Noin 35 miljoonaa euron liikevaihtoa tekevä Eurokangas työllistää 400 henkilöä.

Verkkoon Eurokangas on siirtynyt maltillisesti, sillä oman verkkokauppansa se avasi lopullisesti vasta kaksi vuotta sitten. Verkon puolella yrityksen myynti on kasvanut kaksinumeroisin luvuin, kun taas myymäläverkostossa kasvu on ollut hitaampaa.

– Osittain kyse on verkkokaupan alkuvaiheen kasvusta, koska se on toiminut kaksi vuotta, kun taas liikkeitä meillä on ollut 74 vuotta. Meille on sama mitä kanavaa asiakkaamme käyttävät, kunhan he saavat haluamansa palvelun, Ward sanoo.

Kivijalkakauppaa on kehitetty laajentamalla omaa tuotevalikoimaa perinteisen kangaskaupan ulkopuolelle esimerkiksi auringonsuojatuotteilla ja kaihtimilla. Osana tätä laajentamista Eurokangas osti muutama vuosi sitten lahtelaisen sälekaihdinvalmistajan.

Ompelupalveluiden lisäksi yritys on kehittänyt täysin uusia palvelukonsepteja.

– Nykyisin me käymme jopa asiakkaiden kotona tekemässä suunnittelua mittojen mukaan ja asennuksia, Daniel Ward kertoo.

Perinteisen kangaskaupan asiakaskunta on muuttunut vuosikymmenien aikana.

– Yleisesti ottaen valtaväestön käsillä tekemisen taidot ovat vähentyneet. Toisaalta käsityötaidot ja sisustus ovat joissakin erikoisryhmissä hyvinkin trendikkäitä, Ward sanoo.

Eettisyys ja kierrätys ovat kuluttajakäyttäytymisen suuntauksia, joka näkyy myös erikoiskaupassa. Väestön osaamistason aleneminen ja kiire puolestaan näkyy kangaskaupassa siten, että valmiina toimitettuja sisustuspalveluita ostetaan entistä enemmän.

Ketjun myymälöillä on jonkin verran liikkumavaraa valikoiman suhteen, sillä maan eri osissa asiakkailla on erilaisia mieltymyksiä. Yleisesti ottaen suomalainen asiakas käyttää tekstiilejä kansainvälisesti verraten vähän.

– Ruotsalainen kuluttaja käyttää kaksi kertaa niin paljon kankaita kuin suomalainen, ja ranskalainen taas käyttää kaksi kertaa niin paljon kuin ruotsalainen, Ward heittää.

Itä-Suomen paikkakunnilla käy myös venäläisiä asiakkaita, joille riittää suomalaisille suunnattu valikoima.

– Heidän makunsa on muuttunut skandinaaviseen suuntaan.

Suurin osa ketjun myymistä tekstiileistä tulee EU-alueen maista, kuten Italiasta, Espanjasta ja Portugalista.

– Kotimaassa ei enää juurikaan ole kangastuotantoa, joten tämä on meille kuin se laajempi kotimaa. Kiinasta meille tulee edullisemman hintaluokan kankaita. Sen lisäksi silkkikankaita tulee Intiasta, Ward sanoo.

Eurokankaan valikoimissa on muiden valmistajien kangaskuosien lisäksi oma, Design from Finland -merkillä markkinoitu kotimaisten suunnittelijoiden kangasmallisto.