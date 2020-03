Euroopan pörssit hakevat suuntaa eilisen verilöylyn jälkeen

Euroopan pörssit hakevat suuntaa eilisen sukelluksen jälkeen. Helsingin pörssi on kääntynyt alkunousun jälkeen 0,7 prosenttia miinukselle. Frankfurt on edelleen vajaan prosentin verran plussalla. Alkunousu on rauhoittunut Lontoossa runsaaseen 2 prosenttiin.

Aasiassa Tokion Nikkei-indeksi päätyi yli 6 prosenttia miinukselle. Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi vajosi runsaan prosentin.

Eilen Euroopan pörssit romahtivat noin 10 prosenttia. New Yorkin Dow Jones Industrial Average -indeksi oli pörssin sulkeuduttua lähes 10 prosenttia pakkasella. S&P 500 ja Nasdaq Composite päätyivät molemmat 9,5 prosenttia miinukselle. Financial Timesin mukaan kyseessä oli pörssin pahin päivä sitten vuoden 1987.

Edes Yhdysvaltojen keskuspankin ja Euroopan keskuspankin hätätoimet eivät auttaneet luomaan uskoa markkinoille.

Markkinoilla hermostuttiin erityisesti Yhdysvaltain Donald Trumpin ilmoituksesta kieltää eurooppalaisia matkustamasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen vuoksi. Kiellon on määrä tulla voimaan lauantaina aamukuudelta Suomen aikaa.